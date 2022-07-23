نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المطاعم 2022 في السعودية وأسعار مميزة للحلويات لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم أوفر عروض المطاعم 2022 في السعودية السارية لفترة محدودة في مطاعم هرفي، هامبرغيني، عالخفيف، والتي تتضمن وجبات طعام شاملة للطعام الأساسي مع المقبلات والمشروبات اللذيذة، بالإضافة إلى توافر وجبات مخصصة للأطفال، وإلى جانب ذلك نجد عروض سعد الدين للحلويات بأسعار مميزة خلال هذا الأسبوع، لذا لا تفوتكم الأسعار المميزة لأشهى المأكولات والحلويات.

عروض المطاعم 2022 في السعودية

نبدأ بأشهر المطاعم التي تقدم وجبات لذيذة وشطائر البرجر الرائعة وهو مطعم هرفي، وخلال تلك المدة تبدأ أسعار الوجبات من 13 ريال لتحصل على وجبة راب الدجاج مع بطاطس مقلية ومشروب غازي بالإضافة إلى هالابينو بايتس، وأيضًا عروض أخرى مميزة يمكنكم التمتع بها من خلال تطبيق هرفي، وإليكم العروض الأخرى المتوافرة:

وجبة دبل ميني الدجاج مع وجبة راب الدجاج، بسعر 22 ريال سعودي.

وجبة مدبل الدجاج مع وجبة طفل بسعر 33 ريال سعودي.

3 وجبات أطفال مكونة من ساندوتش وبطاطس مقلية وكوب من المشروب الغازي، بسعر 35 ريال سعودي.

عروض حلويات سعد الدين

استكمالًا للتخفيضات السارية على الوجبات والمأكولات فأن الحلويات متاح عليها تخفيضات أيضًا من ضمن عروض سعد الدين، بحيث يوجد خاص خاص لكل يوم من أيام الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس، وفي يوم الجمعة يكون التوصيل مجاني على جميع الحلويات، وتتكون عروض الأسبوع من نوع أساسي من الحلويات سواء كان كيك، كنافة، المعمول، بقلاوة، مع أطعمة أخرى تتنوع بين الكورن فليكس، المكسرات، ورق العنب، كبة الدجاج، أو مشروبات مثل القهوة العربي والتركي، وإليكم العروض بالتفصيل.

عروض هامبرغيني

لمحبي الدجاج مع النكهات المميزة نقدم لكم عرض خاص من هامبرغيني مكون من 2 ساندوتش تندر دجاج مع البطاطس المقلية والمشروب الغازي، وكل ذلك بسعر 24 ريال سعودي.

عروض مطاعم السعودية

تستمر العروض في مطاعم السعودية، فلا يفوتكم تناول أشهى الفخاريات الطازجة من مطعم عالخفيف اعلساري لفترة محدودة، بحيث يتضمن فخاريات لحوم ودجاج وأيضًا روبيان، بالإضافة إلى عرض خاص على فخار داوود باشا، مع إمكانية إضافة الجبنة إلى الفخاريات ليكون مذاقه رائع، ويقدم عرض أخر على المناقيش بأحجام صغيرة، بحيث يمكنك طلب تشكيلة متنوعة من المناقيش بأسعار رائعة وإليكم التفاصيل:

6 قطع مناقيش مكس بسعر 15 ريال سعودي، وعرض على 12 قطعة متنوعة ليكون السعر 25 ريال سعودي.

فخار داوود باشا بسعر 18 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي، وإضافة الجبنة بسعر 2 ريال سعودي.

فخار داوود روبيان أو لحم بسعر 21 ريال سعودي.

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