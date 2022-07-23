شوف من مهرجان لولو Lulu السنوي عروض لولو هايبر ماركت بجميع الأقسام

بأسعار تبدأ من ١٠ ريالات سعودي ضمن مهرجان عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بجميع أقسام لولو في فروع مدن المملكة العربية السعودية، حيث لديهم مجموعة كبيرة من مختلف أنواع السلع الغذائية، والمنظفات، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة، كما لديهم مجموعة متميزة من الإلكترونيات الحديثة لفترة محدودة جداً، ولمعرفة تفاصيل أسعار هذه المنتجات بعد الخصم، تابعوا مقالتنا هذه عبر موقع ثقفني….

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية Lulu offers

توفر محلات لولو ماركت عروض مميزة على أسعار: الصحون الورقية من لولو، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار سجادة الصلاة للإستخدام الواحد من لولو Lulu، وعروض أخرى منهم على أسعار جيلي البتروليوم من لولو، وحافظة الطعام الألمنيوم من لولو، وعروض أخرى على أسعار ذا فلينستون فحم الشواء، وخصومات أخرى على أسعار القهوة الجولد من لولو، كريمة البندق بالشكولاتة من لولو، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار الطبقة المزدوجة من كريمة البندق، وتنزيلات أخرى منهم.

عروض لولو اليوم من مجلة لولو الأسبوعية

توفر محلات لولو السعودية تنزيلات خاصة على أسعار: البامية المستوردة، وخصم آخر على سعر السمك الدنيس، وعلى سعر برياني اللحم بالكيلو، وعروض أخرى على أسعار فاكهة جوز الهند، وتخفيض آخر على سعر الليمون الأخضر، وفاكهة الشمام، والأفوكادو، والموز المستورد، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار مخلل الخيار من لولو، وعرض آخر على سعر لولو بطاطس ويدجز الحارة بالقشرة المعجة للقلي، بالإضافة إلى خصومات لولو على أسعار الخضار المشكل من لولو، وتنزيلات أخرى على أسعار لولو البطاطس المجمدة، وفاكهة الجاك فروت، كما توجد خصومات أخرى على أسعار مطهر وكيكة الشابورة من لولو.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper

عروض مميزة وخصومات خاصة متوفرة فقط في فروع لولو السعودية لفترة محدودة، ومنها: خصم خاص على سعر قودي الزيتون الأخضر والأسود الكامل، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار قودي الزيتون الأخضر المحشي، وعلى سعر قودي الزيتون الأخضر والأسود الشرائح، وعروض أخرى على أسعار ورق العنب من تريفا.