نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشباح محبوسة في جدران سجن رهيب! في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه المقالة سوف نذهب إلى السجن القديم، حيث النظام الحاكم جلب السجناء إلى حدود الجنون بنهج غريب ومختلف. لدينا رحلة مختلفة. رحلة إلى أعماق سجن الولاية الشرقية، حيث يبحث المغامرون بشغف عن مثل هذه التجربة. معاً نذهب إلى جو هذا المكان المخيف. ابق مع موقع ثقفني .

سجن الولاية الشرقية

يعتقد الكثير من الناس أن سجن الولاية الشرقية مكان مسكون. في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، غالبًا ما تحدث ضباط وسجناء هذا السجن عن أحداث غريبة وغامضة شهدوها بأعينهم. بعد إغلاق هذا السجن، أصبح الوضع أكثر سوءًا، لأن ميدان غزو هذه الكائنات الدنيوية أصبح الآن أكثر استعداداً من ذي قبل. بالتوازي مع الاهتمام والاهتمام المتزايد من الناس بالتحقيق في القضايا الخارقة للطبيعة والغريبة، شهد هذا السجن أيضاً المزيد من الزيارات.

تاريخ سجن الولاية الشرقية

تم بناء هذا المبنى الذي يقع في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1829. يذكرك مظهر هذا السجن بالقلاع القديمة، وهي منطقة مغلقة ذات جدران قوية، وبالطبع برج وسور للحراسة. اتبعت سياسة الحكم في هذا السجن المخيف الحياة الانفرادية. يعتقد مؤسسو هذا السجن أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يساعد السجين على العودة إلى طبيعته البشرية وتصحيح عاداته القبيحة.

كان على المجرم الذي أرسل إلى هذا السجن أن يأكل بمفرده، ويمارس الرياضة بمفرده في فناء زنزانته الانفرادية، ويتكيف بشكل عام مع العيش بمفرده. وبسبب هذا النهج، ازداد عدد السجناء المصابين باضطرابات نفسية وجنون.

في عام 1971، تم التخلي عن السجن وكان هناك شائعات عن أحداث غريبة. هناك سجناء يزعمون على وجه اليقين أن لديهم لقاءات مع الأرواح. زار المنتجون التلفزيونيون هذا السجن عدة مرات وقاموا بتصويره. تم تصوير العديد من الأفلام الوثائقية حول هذا السجن، مما أثار إعجاب المشاهد وحاول إقناعه بأن الأشباح يجب أن تقيم في هذا السجن. خصص البرنامج التلفزيوني “Ghost Hunters” إحدى حلقاته لهذا السجن الرهيب.

حبس انفرادي

يُعرف هذا السجن بأنه أحد أكثر الأماكن مسكونًا في الولايات المتحدة. في هذه الأيام، أصبح السجن أكثر إثارة للاهتمام كمتحف وبالطبع سجن مسكون، مكان يرحب بعدد لا يحصى من الزوار، خاصة خلال عيد الهالوين.

لماذا هذا السجن ممتع للسياح؟

السياح المغامرون الذين لا يعرفون الخوف يذهبون إلى رعب هذا السجن المسكون. يتحدث عدد كبير من هؤلاء السياح عن أحداث غريبة مروا بها. من سماع صوت المشي في الفناء إلى سماع همسات الأسرى في الزنازين الفارغة. يتحدثون عن الآهات التي تجعل حياة الإنسان ترتجف في الممرات المظلمة والباردة لهذا السجن الملتوي المخيف. على ما يبدو ، تتجول الأشباح فيه ويمكن سماع صوت ضحكهم المجنون من وقت لآخر.

أيضًا، يبدو أن أحد أبراج الحراسة يستضيف شخصية شبحية من وقت لآخر، والتي تراقب السجن من هذا البرج في الليل. يزور عدد من السائحين هذا السجن ليس للخوف، بل لمراجعة الذكريات التاريخية. يأتون إلى هنا لزيارة زنزانة مجرم معروف مسجون في هذا السجن منذ ثمانية أشهر.