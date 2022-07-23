نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليابان خذ قيلولة واحصل على أموال! سلوكيات غريبة للشعب الياباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الثقافات المختلفة حول العالم ومعظمها مختلف. عندما ننظر إلى الثقافات الأخرى، فإن ما يبدو طبيعيًا جدًا بالنسبة لهم يبدو غريبًا جدًا بالنسبة لنا. هناك العديد من الاختلافات الثقافية والدينية بين شعوب دول مختلفة في العالم، وفي هذا المقال نناقش السلوكيات الغريبة للشعب الياباني .

سلوكيات غريبة للشعب الياباني

تحت وصاية رجل بالغ

في اليابان، يمكن أن يكون لديك رجل بالغ ليقوم بدور الوصي عليك. بدأ هذا العمل منذ سنوات عديدة. أي عندما كان انتشار اسم العائلة مهماً. يمكن أن يساهم هذا العمل في توسع الأسرة والحفاظ على تراث الأسرة على قيد الحياة. فائدة أخرى من تبني شخص بالغ كانت لأسباب مالية.

يمكنه العمل وتحقيق المزيد من الدخل للأسرة. قد تعتقد أن هذا قديم وأن الاسم الأخير ليس مهماً كما كان من قبل. تشير الأدلة إلى أنه في عام 2011، تم تبني أكثر من 80 ألف بالغ قانوني في اليابان .

أزياء الأسنان السيئة

يمكن أن تكون الثقافة اليابانية غريبة جداً على الناس في جميع أنحاء العالم. هذه الثقافة فريدة من نوعها في جميع الأبعاد، من الترفيه إلى الموضة. في العقد الماضي، كان هناك اتجاه غريب في اليابان يتمثل في تشكيل أسنان زائدة ومشوهة، وهو أمر يجده الناس في البلدان الأخرى قبيحًا ويحاولون تصحيحه.

أصبحت هذه الموضة شائعة جداً لدرجة أن بعض أطباء الأسنان يجرون عمليات جراحية على الأشخاص ويزرعون أسنانًا جديدة أمام أسنانهم. هذه الطريقة تكلف الكثير. بدأت هذه البدعة الغريبة في إظهار أن الشخص ذو الأسنان المشوهة يمكن اعتباره شخصًا ثرياً.

قيلولة قصيرة

مع ثقافة العمل الوحشية والطويلة في اليابان، ليس من المستغرب أن تجد اليابانيين نائمين في كثير من الأحيان. أحد السلوكيات الغريبة للشعب الياباني هو أنه مع أيام العمل الطويلة، يجب عليهم النوم أينما استطاعوا. قد يبدون سعداء للغاية، لكنهم غالبًا لا يستطيعون النوم ثماني ساعات في الليلة؛ لذلك، يتعين عليهم تكييف قدراتهم لأخذ قيلولة سريعة وقصيرة في كل مكان حتى يتمكنوا من الانتعاش والعمل بقية اليوم.

في كثير من الأحيان، عندما يتم القبض على موظف وهو يغفو في العمل، فإنهم يمدحونه بدلاً من إلقاء اللوم عليه، حيث يظهر ذلك عمله الشاق. يقال أن بعض الناس ينامون عندما يأتي مشرفهم للإشراف عليهم من أجل إرضائهم. هذا العمل غريب جداً ومعاكس تماماً في أجزاء أخرى من العالم.