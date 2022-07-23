نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022.. نوع السيارة وسعرها وقيمة القسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التعرف على العروض الخاصة بسيارات التقسيط هي من الأشياء الهامة التي يجعل معرفتها مواطنين كثيرين، ولاسيما بعد أن أعلنت شركات سعودية كثيرة على التوفر لبعض العروض التي ليستطيع الشخص أن يحصل عليها، ونظراً لزيادة التساؤلات عن هذا الأمر فإننا عبر هذا المقال سنقوم بتوضيح عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش

إن عروض سيارات التقسيط بسعر الكاش هي فرصة مثالية لجميع المواطنين تساعدهم في أن يحصلوا على سيارة مميزة وجديدة، فهي توفر لكم سيارات لكم متوافقة مع كافة الأذواق وسعرها مثالي للغاية، وهذا يتم عبر نظام التقسيط كما أنك يمكنك أن تحصل على السيارة بأقساط بسيطة لا تكون مرهقة بالنسبة إليك مادياً، وإليكم عروض سيارات بالتقسيط بسعر الكاش.

العروض المقدمة من عبد اللطيف جميل 2022

يقدم عبد اللطيف جميل الكثير من العروض التي تناسب أواق وأشخاص كثيراً وهي كالآتي:

عروض سيارات أسكنت سمارت القسط الشهري لها 1041 ريال وفترة السداد خمسة أعوام.

عروض سيارات هيونداي إلنترا سمارت القسط يبدأ من 1295 بشكل شهري والسداد خمس سنوات.

عروض سيارات هيونداي سوناتا سمارت القسط الشهري يبدأ من 1985 ريال والسداد خمس سنوات.

عروض هيونداي كريتا سمارت القسط الشهري يبدأ من 1326 وسداد خمس قنوات.

عروض سيارات هيونداي سنتافي سمارت القسط الشهري يبدأ من 2052 تقسيط خمس سنوات.

عروض كيا للتقسيط بأسعار الكاش

ان سيارات كيا تتوفر الركافه السعوديين بالتخطيط المريح واليكم التفاصيل الخاصة بعروض التقسيط بأسعار الكاش وهي كالاتي:

سيارات كيا بيجاس السعر يبدأ من 47,000 التقسيط 887 ريال.

كيا ريو السعر يبدا منك يبدا من 58,000 والتقسيط 1088 ريال.

سيارات كيا سيراتو سعر يبدأ من 69,000 القسط الشهري 1293.

كيا سبورتاج السعر يبدأ من 93000 بالقسط الشهري 1715.

كيا سورينتو السعر يبدأ من 116,000 ريال القسط الشهري 2154 ريال.

عروض تويوتا

تويوتا توفر لكم عروض على السيارات المشهورة لكافة المواطنين تسير طبقاً لنظام التقسيط المريح، وإليكم أهم عروض سيارات تويوتا وهي كالآتي: