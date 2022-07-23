نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض إكسترا السعودية على اللابتوب وإكسسواراتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض قوية تقدمها إكسترا هذا الصيف في أحدث مجلة عروض إكسترا السعودية على اللابتوب وإكسسواراتها بخصومات قوية، وماركات عالمية، ومتنوعة، ومواصفات مختلفة تغطي كافة متطلبات المستهلك في كافة المجالات كما عهدنا دائماً من أكبر سلسة تسوق إليكترونيات في المملكة العربية السعودية، والتي تغطي عروضها دائماً كافة الإحتياجات من الإجهزة الإليكترونية كالهواتف، واللابتوب، والأجهزة المنزلية الكبيرة، والصغيرة، ومستلزمات البيت الذكي، والأمن، وغيرها من الأجهزة الكهربائية اللازمة لأي بيت عصري.

عروض إكسترا السعودية على اللابتوب

جائت عروض إكسترا السعودية على اللابتوب شاملة من حيث تنوع الماركات مثل لينوفو، وهواوي، وإتش بي، وديل، وأسوس، وأسر، ومواصفات متنوعة، وبأسعار تنافسية كما نستعرضها معكم في هذه المقالة مثل جهاز لينوفو أيديا باد فليكس 3 بشاشة بحجم 11.6 بوصة، ومعالج سليرون N4020، ورامات 4 جيجا، وسعة تخزين داخلية 128 جيجا مع نظام تشغيل ويندوز 10S بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1699.

تخفيضات إكسسوارات اللابتوب من إكسترا

شملت التخفيضات الجديدة العديد من إكسسوارات اللابتوب مثل الطابعات مثل طابعة من إتش بي الكل في واحد حيث تعما كماسحة ضوئية، وألة تصوير أسود أو ألوان، وطابعة أسود أو ألوان ديسك جيت ألترا 4828 لون أبيض بسعر 539 ريال بدلاً من 589، وطابعة ألوان إتش بي سمارت تانك القابلة لإعادة ملء الأحبار بسهولة الكل في واحد لاسلكية بسرعة طباعة 22 صفحة في الدقيقة لون أسود بسعر 799 ريال بدلاً من 949، وهاردات خارجية للتخزين، وراوترات لاسلكية.

حماية إكسترا وضمان إكسترا

كما تقدم إكسترا أيضاً خدمتين مميزتين وهما خدمة حماية إكسترا التي تقدم حماية تامة للتصفح، ورقابة عائلية بدعم في كل مكان، وأي وقت، وجاهزية تامة بمجرد خروجك من المعرض، ومزايا أخري كثيرة بسعر 439 ريال للباقة المفضلة، وعرض خاص عند شرائها مع برنامج مايكروسوفت أوفيس 2022 بسعر 999 ريال، والخدمة الأخرى خدمة ضمان إكسترا التى تشمل ضمان ضد الكسر، وقطع غيار أصلية، ومضمونة، وضمان اصلاح أو استبدال، ومزايا أخرى كثيرة إبتداء من 115 ريال.