نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية عروض الـ3 أيام أقوي التخفيضات على المنتجات والسلع الغذائية اغتنم الفرصه في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية أقوي التخفيضات على المنتجات ننقل لكم من مجلة العثيم السعودية عن آخر عروض العثيم الأسبوعية عروض الثلاث أيام من يوم 21 يوليو إلى 23 يوليو أو حتى نفاذ الكمية ، لا تتوقف أسواق عبد الله العثيم عن تقديم عروض التخفيض المميزة في جميع الفروع الموجودة لها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتعد هذه السلسلة التجارية هي واحدة من أشهر السلاسل التجارية حول العالم والتي تقوم بتوفير جميع المنتجات والأجهزة التي نحتاج إليها ونحتاج إلى وجودها في حياتنا ونستخدمها باستمرار بأسعار مميزة وبتخفيض كبير يناسب الكثير من الفئات المجتمعية. آخر عروض العثيم الأسبوعية لشهر يوليو 2022م عروض لمدة 3 أيام في ⁧#أسواق_عبدالله_العثيم⁩

البروشور: ⁦https://t.co/1lgKVs1QIq⁩

تسري العروض من الخميس إلى السبت 21 يوليو – 23 يوليو أو حتى نفاد الكمية pic.twitter.com/zPNNvoon5R — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) عروض لمدة 3 أيام في ⁧#أسواق_عبدالله_العثيم⁩

البروشور: ⁦https://t.co/1lgKVs1QIq⁩

تسري العروض من الخميس إلى السبت 21 يوليو - 23 يوليو أو حتى نفاد الكمية pic.twitter.com/zPNNvoon5R — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) July 22, 2022 سعر الكيلو جرام من الموز الأصفر وصل بعد الخصم إلى 3.95 ريال سعودي.

بينما وصل سعر الكيلو جرام من لحم العجل الباكستاني بالعظم إلى 29.95 ريال سعودي.

زيت شروق للطبخ والقلي وزن 1.5 لتر سعره وصل إلى 16.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

زجاجات مياه بيرين سعرها بوزن 33 مللي جرام وصل من 21.95 ريال سعودي ووصل إلى 19.95 ريال سعودي.

100 منديل من مناديل ريما للسفرة سعرها انخفض من 21.95 ريال سعودي ووصل إلى 9.95 ريال سعودي.

مطهر ديتول بوزن 250 جرام سعره انخفض من 17.95 ريال سعودي ووصل إلى حوالي 8.95 ريال سعودي.

ترمس ديفا أبيض وأسود سعره انخفض من 95 ريال سعودي ووصل إلى 59 ريال سعودي بوزن 2 في 1 لتر.

ميكروويف من شركة السيف سعره وصل إلى 249 ريال سعودي بدلًا من سعر 319 ريال سعودي. عروض الصيف من ماركت العثيم 2022م زيت دوار الشمس من شركة نور وصل سعره من 28.95 ريال سعودي إلى 18.95 ريال سعودي.

علبة دجاج دو مجمد سعرها وصل من 207 ريال سعودي ووصل إلى 179.95 ريال سعودي وزن 1100 جرام.

أرز مزة البسمتي من شركة أبو كاس بوزن 5 كيلو جرام سعره انخفض من 43.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

مياه نوفا وزن 55 لتر سعرها وصل من 20 ونصف ريال سعودي إلى سعر 9.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 39.95 ريال سعودي.

بينما سعر لحم الخروف البربري وزن الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 49.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من العنب الأحمر حبته كبيرة وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

بينما كيلو جرام من الأناناس الأصفر وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية عروض الـ3 أيام أقوي التخفيضات على المنتجات والسلع الغذائية اغتنم الفرصه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية عروض الـ3 أيام أقوي التخفيضات على المنتجات والسلع الغذائية اغتنم الفرصه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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