انت الان تتابع خبر أغرب جريمة في العالم .. بعوضة تساعد فى القبض على لص فى الصين وتكشف 5 سرقات سابقة .. شاهد فيديو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فى حادثة غريبة ومثيرة، كانت بعوضة سببًا فى إلقاء القبض على لص قام بالسطو على أحد المنازل الصينية واستطاع سرقة بعض الممتلكات، بعد أن "امتصت دمه" الذي استخدم بعد ذلك فى اختبار الحمض النووى للعثور عليه. فأثناء فحص مسرح الجريمة وهى شقة تعرضت للسطو فى مجمع سكنى شاهق فى فوتشو، تبين أن السارق قضى بعض الوقت فى الشقة، وقام بطهي البيض والنودلز واستخدم بطانية فى غرفة نوم المالك.وعثرت السلطات على بعوضة مقتولة وبقايا دم بجوارها على جدار غرفة المعيشة، وتوصلت الشرطة إلى استنتاج مفاده أن بقع الدم هى للمشتبه به وأن قطرات الدم تم امتصاصها من قبل البعوضة وأخذت الشرطة بعد ذلك عينات الدم من الحائط ثم أرسلتها لاحقا لاختبار الحمض النووى، وتطابقت عينة الحمض النووى تماما مع مجرم معروف ولقبه تشاى، والذى تم اعتقاله لاحقا بعد الحادثة بأسبوعين، وبعد استجوابه اعترف تشاى بالسرقة وأربع عمليات سطو أخرى.