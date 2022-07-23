نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل70% وفر واشتري بالقسط بدون فوايد في المقال التالي
عروض جرير السعودية هذه الكلمات تعد من أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الفترة، وهذا بسبب ما تقدمه مكتبات جرير من عروض مميزة للغاية، وتتميز منتجات جرير بالجودة والتقنية العالية لتلبية احتياجات العملاء من حيث المواصفات والاستخدام، ومن خلال موقعنا نهتم بتقديم أقوى العروض الحصرية داخل فروع مكتبات جرير بالسعودية، وذلك من خلال عرض أسعار هذه المنتجات بالإضافة إلى نسبة الخصم التي تقدمها الفروع على جميع المنتجات.
عروض جرير السعودية
تعد الهواتف الذكية لها نصيب كبير بين الخصومات المطروحة داخل مكتبات جرير حول المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركات خصومات تصل إلى 30٪ حتى 50٪ بالإضافة إلى تقديم هدايا قيمة على هذه الهواتف المميزة، ولا يتوقف الأمر فقط عند الجوالات الذكية من أحدث الجوالات المطروحة داخل مكتبات جرير، وذلك لأنها تقدم مجموعة منوعة ومتميزة من مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي لا يستغنى عنها أي عميل داخل أنحاء المملكة العربية السعودية.
تخفيضات مكتبة جرير السعودية
- اشتري من أسواق جرير هاتف هونر ماجيك أحدث موديل 4 برو متوفر هذا الهاتف باللون الأسود، ويتوفر هذا الهاتف بخصم يصل إلى 1800 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على هاتف هواوي ميت 40 برو، كما أن سعة الهاتف تصل إلى 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى 8 جيجا بايت رامات بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات جرير السعودية على هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا، وهذا الهاتف بسعة 256 جيجا بايت مع رامات تصل إلى 12 جيجا بايت، كل هذا بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.
- مع خصومات جرير السعودية اشتري هاتف جالكسي اس 21 بلس سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى توفر مساحة داخلية للهاتف، وتصل الرامات الخاصة بالهاتف إلى 8 جيجا بايت، وهذا الهاتف متوفر باللون الأسود فانتوم بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي بعد الخصم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل70% وفر واشتري بالقسط بدون فوايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.