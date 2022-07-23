نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبد الله العثيم العديد من التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية والسلع الغذائية وذلك في جميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية. عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفر قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 8 لتر. يوجد عصارة حمضيات مقدمة من كليك أون. متاح قدر ضغط كهربائي مقدم من السيف بسعة 8 لتر. متواجد سخان ساندوتش مقدم من أي تي سي. تخفيض على خلاط كينوود مع مطحنة وجاك إضافي. متوفر مكواة جاف مقدمة من فيلبس. متاح مكواة جاف مقدمة من كليك أون. خصم على عصارة فواكه مقدمة من كينوود. يوجد صانع طعام مقدم من هومر. تخفيض على قدر ضغط كهربائي مقدم من العربي أي تي سي بسعة 10 لتر. يوجد ميكرويف مقدم من أرو بسعة 20 لتر. متوفر عصارة حمضيات مقدمة من هومر. متاح خلاط كهربائي يدوي مقدم من كليك أون بقوة 170 وات. متواجد مروحة مقدمة من جي في بقوة 60 وات. تخفيض على مكنسة كهربائية مقدمة من كيون بسعة 18 لتر. متوفر غلاية كهربائية مقدمة من أي تي سي بسعة 1.8 لتر. يوجد مفرمة ملوخية مقدمة من هومر. متواجد فرن كهربائي مقدم من كليك أون بسعة 48 لتر. متاح مكنسة كهربائية مقدمة من بانيكس بسعة 21 لتر. متوفر طباخة أرز مقدمة من بانيكس بسعة 1.8 لتر. يوجد قدر كهربائي لطهي الأرز مقدم من بانيكس بسعة 8 لتر. متواجد ميكرويف مقدم من جيباس بسعة 20 لتر. عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فول إتش دي. تخفيض على شاشة تلفزيون من إمبيكس إل إيه دي سمارت بحجم 32 بوصة. متاح شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس سمارت بحجم 43 بوصة. يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من توشيبا إل أي دي بحجم 32 بوصة. متواجد شاشة تلفزيون مقدمة من سوبر جنرال إل أي دي سمارت بحجم 50 بوصة. متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من أرو إل أي دي بحجم 32 بوصة. تخفيض شاشة تلفزيون مقدمة من أرو إل أي دي سمارت 4 كي بحجم 55 بوصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.