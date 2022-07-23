شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية لفترة محدودة بجميع الفروع

يعد بنده هايبر ماركت Panda hyper market من أهم وأكبر محلات البيع بالسعودية، والأكثر ترويجا لمنتجاتها عن طريق طرحها في عروض دورية قوية جداً واستثنائية، وتعد عروض بنده الصفحة الرئيسية لهذا الأسبوع من أقوى العروض التي قدمتها مجموعة شركات بندة خلال الفترة الماضية، وسوف نوضح لحضراتكم تفاصيل المنتجات المعروضة بأسعار خاصة من خلال فقرات المقالة التالية عبر موقع ثقفني…..

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

توفر محلات بندة ماركت بالمملكة العربية السعودية Panda market خصومات خاصة على أسعار المنظفات بمختلف أنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر سائل الغسيل من أومو omo، وعرض آخر منهم على سعر مزيل البقع عن أقمشة فانيش بحجم مميز 1.8 لتر، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار منظفات برسيل باور جل، وتخفيضات أخرى على أسعار شامبو غسيل العباية من برسيل، وتخفيض آخر على سعر جل الغسيل من برسيل الأزرق، وتخفيض حصري على سعر كبسولات غسيل الغسالات الحديثة من تايد Tide، وأريال Ariel.

خصومات اليوم من بندة ماركت بالسعودية

توفر محلات بندة هايبر ماركت Panda hyper market أيضاً خصومات خاصة على أسعار: منعم الأقمشة من داوني Downy، وتخفيض آخر على سعر منعم الأقمشة من كمفورت Comfort، وتخفيض مميز على سعر منعم الأقمشة المركز من كومفورت، وتخفيض آخر على سعر السائل المبيض من كلوريكس، وخصم آخر على سعر منعم أقمشة نولين برائحة عطرة، وتخفيض حصري على سعر منعم الأقمشة المركز من داوني، وتخفيض آخر على سعر مبيض الكلور من بروجيكت، وخصم آخر على سعر مبيض كلوريكس.

خصومات حصرية من بندة هايبر ماركت Panda market

نستكمل مع حضراتكم تقديم بأقي عروض بنده الأسبوعية، وتشمل: عرض خاص على سعر لحم التونة الخفيف في زيت الزيتون من ماركة ريو ماري المميزة، وخصم آخر منهم على سعر الكريمية متعددة الإستعمالات من الصافي، وخصم آخر على سعر نصف كريمة التختير والطبخ من بريزيدون، وعرض آخر على سعر سلطة الخضار مع التونة من ريو ماري، وعروض أخرى.