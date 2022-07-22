نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير ما تلمسيه طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقه نهائيه فعاله ومجربه بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التخلص من البرص أو الوزع نهائيا من المنزل في فصل الصيف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ولهذا السبب تنشط حركات الأبرص حيث أنها تكون من الزواحف التي يكرهها كل اصحاب المنزل، بسبب الخراب التي تتركه كما أنها تلوث الطعام ومن الصعب أن يتم التعرف عليها أو القضاء عليها بشكل ده ان تكون ملتصقه بالجدران في غرف المنزل أو على سقف الحائط لذلك سوف أوضح لكم اليوم طريقة فعالة للتخلص من البرص من المنزل بكل سهولة.

تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من دخول الابراص للمنازل

كل التجارب التي سوف نقدمها من خلال المقال تم تجربتها من خلال ربات البيوت للتخلص من الأمراض ونجحت معهم كما أن بعض هذه التجارب تكون نصائح من بعض خبراء الطب البيطري للقضاء على الابراص في المنزل، حيث أنه أول طريقة:

أن يتم وضع قطعه من الشاش ونضع بداخلها عشب الشيح في كل مداخل منزل وفي فتحات ومنافذ المنزل حتى يمنع البرص من الدخول من الأساس في المنزل.

والطريقة الأخرى الأكثر فعالية والتي تم تجربتها بشكل كبير هو أن يتم وضع قشر البيض أمام المنزل وفي كل الفتحات وهذا سوف يمنع البرص من الدخول لأنه يعتقد بوجود ثعبان من الداخل.

أو نضع خليط من القهوة مع التبغ في المنزل وفي الفتحات التي من المتوقع أن يدخل الابراص منها.

وفي حال عدم نجاح هذه الوصفة نلجأ إلى الوصفة الاخيرة وهي أن نعمل خليط من الفلفل مع الشطه والصوم ونضعها في الفتحات ومنافذ الابواب.

زرع النباتات الطاردة للناموس داخل شقتك مثل القطيفة والتولسي وعشب الليمون والنعناع.

شرائح الليمون والقرنفل يطرد الناموس من المنزل.

استخدم الثوم داخل المنزل فهو فعال بشكل جيد للتخلص من الناموس من خلال فرم بضع فصوص من الثوم ثم غليها في الماء ووضعها في زجاجة ورشه في جميع أنحاء المنزل.

اغسل الفراش بصفة مستمرة : اغسل الفراش كل أسبوعين عند درجة حرارة 54.5 درجة مئوية ، فهذا سيقتل العث ، أو أي حشرات في المنزل ، تأكد من غسلها بالماء البارد ليس لقتل العث في المنزل ، ولكن لإزالتها من السرير كلما كان المنزل نظيفا كلما هربت منه الحشرات والزواحف ولن يعود له مجددا.

شرائح البصل والثوم الأكثر فعالية لطرد «الأبراص»

في الواقع تعتبر المبيدات الحشرية من أكثر الطرق شيوعًا في القضاء على الحشرات المنزلية المنتشرة لأنها فعالة جدًا في القضاء على جميع أشكال الحشرات المنزلية. طرق إبادة الحشرات المنزلية بالمستحضرات الطبيعية ومنها هذه الطرق

يمكنك استخدام شرائح البصل او الثوم للتخلص من البرص بشكل سريع جدا تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الابراص في المنزل عن طريق وضع كمية من البصل المقطع إلى شرائح في الفتحات والشبابيك وهذا يساعد على طرد الابراص من المنزل.

يمكن أن يساعد تجميد الطعام في التخلص من الحشرات يمكنك الاحتفاظ بالأرز والعدس والفاصوليا في الثلاجة لبضعة أيام للتخلص من السوس والنمل والحشرات كما يجب عليك تأكد من تنظيف الأرفف والمطبخ ومناطق تخزين الطعام المختلفة ، يأتي السوس إلى المناطق غير النظيفة ، لذلك يجب عليك تنظيف المناطق النظيفة بين الحين والآخر.

البراغيبت

هناك طرق آمنة لمكافحة الحشرات المنزلية دون استخدام المبيدات الكيماوية والتي لها آثار سلبية وقد أظهرت الدراسات أن هذه المبيدات يمكن أن تؤثر على أنظمة الإنسان وتضر بصحة الإنسان بالإضافة إلى ذلك إذا تعرضت لهذه المبيدات فإن المبيدات تشكل أيضًا خطرًا على صحة الإنسان حياة وصحة الأطفال تشمل الطرق الآمنة لمكافحة الحشرات في المنزل ما يلي:

تتكاثر البراغيث من أعداد صغيرة إلى أعداد كبيرة في غضون أيام قليلة خاصة في فصل الصيف والمناطق الزراعية فهي حشرات زاحفة تسبب ضررًا للإنسان والحيوانات الأليفة لأنها تتغذى على دماء الحيوانات ويمكن أن تسبب لدغاتها فقر الدم وتهيج الجلد وانتقال مسببات الأمراض إلى الديدان الشريطية تنتظر الحيوانات حيث تنتشر البراغيت في المناطق الزراعية بشده.

طرق منع البرص من دخول المنزل

هذه الحشرات القبيحة من جميع الأحجام تجعلنا نمرض كلما نراها في أي مكان بالمنزل كما تثير الاشمئزاز لدي الكبار والصغار ، فهي تتسلل إلى كل مكان ، وخاصة المطبخ ، لذلك نتنقل بين الخزائن والثلاجات وحتى الأطباق ، لذلك نوضح هنا كيفية التخلص من الصراصير بمواد فعالة وغير ضارة.

لابد من تفعيل جميع طرق الوقاية التي يمكن من خلالها منع دخول البرص إلى المنزل منذ البداية، ومن أهم هذه الطرق الآتي:

الرقابة الشديدة على جميع مداخل ومخارج المنزل، من خلال غلق جميع الفتحات الغير ضرورية.

تعليق قطعة قماش تحتوي على الشيح أمام باب المنزل وعلى النوافذ، مع ضرورة تغييرها كل فترة.

حماية النوافذ بوضع طبقة من السلك ذو الفتحات الضيقة عليه.

دهان جميع نوافذ المنزل باستخدام زيت السيارة المستخدم سابقًا، نتيجة قدرته الهائلة في إبعاد الوزغ.

رش أنواع آمنة على صحة الإنسان من المبيدات في مختلف أركان المنزل.

طرق التخلص من النمل الأبيض

الفلفل الحار: رش كمية معتدلة من مسحوق الفلفل الحار على المنطقة الموبوءة بالنمل الأبيض وكرر العملية لعدة أيام. مرة في اليوم لعدة أيام.

الخل الأبيض: الخل مفيد للنمل الأبيض المتناثر الصغير ، اخلطي نصف كوب من الخل الأبيض مع عصير الليمون ، ثم ضعي المحلول في زجاجة رذاذ ورش به التلف ، كرر هذه العملية مرتين لعدة أيام.

يوجد العديد من الأشخاص لا يعرفون ما هو هذا الحيوان ومن الممكن أن يكون داخل منازلهم فهو عبارة عن نوع من السحابة ذات الحجم الكبير يصل طولها إلى 25 يم تقريبا ويصل عمرها إلى 5-10الى أن الذكور منها يصل عمرها 10-20 سنة تقريبا وتفضل تلك الزواحف العيش في الأماكن الدافئة والصحاري كما تعيش في الغابات والأماكن ذات الأمطار.

التخلص من الناموس

يمكنك التخلص من الناموس عن طريق عشبة اللافندر: اللافندر هو أحد الطرق الطبيعية المستخدمة لإبعاد البعوض عن الغرفة ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الصابون بسبب رائحته العطرية الفريدة.

الريحان: هو عشب يمتاز برائحة عطرة ولذلك يستخدم لإبعاد البعوض عن الغرفة حيث أن رائحته القوية تزعج البعوض وتجعله يغادر الغرفة بسرعة.

حافظ على نظافة المنزل بشكل عام ، فإن نظافة المنزل هي أهم عامل لبقاء السحالي بعيدًا عنها عند دخولها المنزل ، وخاصة السحالي التي تبحث بشكل طبيعي عن أماكن دافئة وغير نظيفة للاختباء لذلك يجب عليك الحفاظ على منزلك عن طريق الحفاظ على الأرضيات نظيفة ومسحها للتنظيف الشامل ، وعدم نثر الأشياء المتسخة في جميع أنحاء المنزل مثل الملابس والسجاد والمياه الراكدة وبقايا الطعام.