وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة

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عمر شويل - جدة التخلص من الابراص في المنزل يكون من المشاكل الكبيرة التي تواجهها جميع النساء، حيث أنه يعد البرص من الحشرات المؤذية التي قد تسبب الذعر لكل افراد المنزل، ولهذا السبب سوف نوضح لكم ابسط الطرق المستخدمة من أجل التخلص من الابراص من المنزل والتخلص منها بشكل نهائي وعدم عودتها مرة اخرى الى المنزل.

كيفية التخلص من البرص من المنزل

تحب دائمًا كل ربة منزل أن يكون منزلها نظيف خالي من وجود أي حشرات توحي بعدم النظافة وتسبب القلق والانزعاج في المنزل، ومع بداية دخول فصل الصيف يبدأ ظهور الحشرات ومنهم الابراص التي قد يشمئز منها الجميع وقد يصعب التخلص منها والسيطرة عليها، ولذلك يتم البحث بشكل كبير عن افضل الطرق التي قد تساعد في التخلص من هذه الحشرة بكل سهولة

التخلص من الابراص بشكل نهائي والقضاء على الانزعاج الذي يحدث في المنزل لكل أفراده، من أبرز طرق هذه هو:

أن يتم وضع قشر البيض في العديد من الأماكن المتفرقة في المنزل، وهذا الامر يجعل البرص يهرب الى الخارج بسرعة كبيرة حيث أن البرص يخاف من قشر البيض، لأنه يعتقد أن في المكان يتواجد ثعبان ولهذا ينتابه الخوف ويفر فيما بعد هاربا الى الخارج.

كما أنهم من أبرز الطرق المستخدمة للقتل الابراص في المنزل هو استخدام الشيح عن طريق إحضار عدة أوراق من الشيح ووضعها في كل ارجاء المنزل وهذا يرجع لأن الابراص لا تحب رائحة الشيح.

تُستخدم آلاف المبيدات الكيماوية اليوم في المنازل والمكاتب والمخازن والمزارع وغيرها ، لكنها خطيرة ؛ لأنها تلوث الأرض والهواء والغذاء والماء ، وفي بعض الأحيان تضر من يستخدمها والآخرين حول الكائنات الحية. ويجب مراعاة قراءة الملصقات على مبيدات الآفات وتجنب تلوث الطعام والشراب والأواني وما إلى ذلك.

أضرار البرص

كما نشرح لكم أضرار البرص في الفقرة القادمة وربما السبب الوحيد الذي يجعل العديد من الاشخاص يبحثون عن طرق لطرد البرص من المنزل هو الاضرار التي يسببها والخراب الذي يسببه في المنزل ومن أبرز هذه الأضرار هو:

أنه له اصوات مزعجة كما أن الابراص تعمل على إفساد الملابس وكل الأواني الموجودة في المنزل.

كما أنه يعتبر من الحيوانات المؤذية..

بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن يتسبب الأبرص في وجود حرائق في المنزل..

كما أنه تواجد البرص في المنزل مع الطعام يؤدي الى تسمم الأطعمة الموجودة، ولابد من القائها على الفور لذلك لابد ان تنتبه على الأطعمة الغير مغطاة في المنزل.

القطط: بالإضافة إلى ذلك تأكل القطط الزواحف والحشرات ومنها البرص والوزغ لذلك تربية قطة بالمنزل سوف يجعل تلك الزواحف تخاف وتهرب أو تأكل.

بالإضافة إلى ذلك تأكل القطط الزواحف والحشرات ومنها البرص والوزغ لذلك تربية قطة بالمنزل سوف يجعل تلك الزواحف تخاف وتهرب أو تأكل. الإضاءة الخافتة: كما أنه تفضل تلك الزواحف أماكن الإضاءة العالية لذلك يجب وضع إضاءة خافتة برتقالة أو اصفر في الفناء وعند مدخل المنزل.

طرد البرص بالشيح

التخلص من البرص باستخدام الشيح قم بشراء الشيح من صانع العطور واستخدمه لإبعاد الجذام عن المنزل وضع كمية صغيرة من الشيح على قطعة قماش رقيقة وربطه ووضعه حيث يدخل المصاب مثل الأبواب والنوافذ وعلقه في زاوية المنزل لأن الشيح لديه القدرة على صد الآفات والجذام من المنزل لما له من رائحة قوية ونفاذة.

يمكن أن نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل من خلال النقاط التالية وهي:

الحرص على نظافة المنزل دائما وأن يكون ممسوح دائما وعدم وجود تراكمات فيه من الأكوام والأشياء المتسخة.

غلق الفتحات الموجودة في المنزل.

عدم وضع الصور كثيرة على الحائط فانه يختبا ورائها.

بعد الأساس عن الحائط بحوالي 6 سم حتى لا يختبوا داخلة.

أضرار وجود البرص أو الوزغ في المنزل

وجود الزواحف في المنزل من الأمور المقززة التي لا يطيقها أي فرد، ولكن قد تتواجد دون ملاحظة أهل المنزل لذلك وستعرض لكم ضرر وجود البرص والوزغ دون علمكم، هي الآتي:

ملامسة مخلفات البرص والوزغ قد يصيب الشخص بأمراض جلدية، البقع الحمراء والبثور.

الإصابة بالاشمئزاز وكره المنزل.

نقل الأمراض والعدوى بسبب ملامسته للطعام أو أدوات الطعام.

أخرج القمامة ونظفها قبل النوم كل يوم ، فهي من أهم الأسباب التي تجعل الصراصير والنمل تتكاثر وتجذب ذباب المطبخ. احتفظ فقط بالورق وأكياس الحلوى والمناديل في سلة المهملات حول المنزل ، وبقية الطعام في سلة المطبخ ، حتى لا تنتشر الحشرات في جميع أنحاء المنزل. وتأكد من تغطية القمامة في المطبخ دائمًا ، ضع الجريدة في أسفل السلة لامتصاص الرطوبة الزائدة ، ونظف السلة من وقت لآخر بالماء والصابون وقليل من الكلور لتعقيمها.

أوراق وزيت الزعتر: يعتبر الزعتر طاردًا منزليًا طبيعيًا ، نظرًا لرائحته الفريدة ، وذلك بوضع بعض أوراق الزعتر في الغرفة أو القليل من زيت الزعتر في طبق صغير ، ووضعه في غرفة البعوض.

زيت القرفة: تعمل الرائحة النفاذة لزيت القرفة على إخراج البعوض من الغرفة ويعمل كقاتل من خلال تخفيفه بالكحول أو الماء والرش على الجدران أو الملابس ولكن أيضًا على الجسم ، حيث تنفث رائحة القرفة التي تنضح بالغرفة. البعوضة ومنعه من الدخول.

طريقة التخلص من النمل الابيض

يمكنك التخلص من النمل الأبيض عن طريق قطعتين من الورق المقوى ، ورصهما فوق بعضهما البعض ثم ضعهما حيث تشك في وجود نمل استخدم حمض اليوريك لقتل النمل الأبيض ، لأنه مبيد حشري جيد لقتل النمل ، فاستخدمه برشه في الأماكن التي يجب أن يتواجد فيها النمل ، أي الأماكن الجافة والأماكن الرطبة.

التخلص من البراغيت

للتخلص من غزو البراغيث في منزلك ، قم بإجراء هذه التجربة ضع وعاء مملوء بالماء على أرضية كل غرفة في المنزل أضف كوبًا مليئًا بصابون الأطباق إلى الطبق السابق ، واشعل شمعة ضعها في منتصف كل طبق وسوف تنجذب البراغيث إلى ضوء الشمعة لكن سائل الصابون سيعمل كمصيدة لجذب البراغيث وقتلها.

التخلص من السوس

ورق الهواء: وهو من أهم وسائل إزالة السوس يمكنك استخدام ورق الهواء الأخضر مباشرةً ، ووضعه في حاوية تخزين الطعام ، وإغلاقه تمامًا. يساعد ورق الهواء على إبعاد السوس.

الخل الأبيض: الخل الأبيض يساعد في التخلص من السوس لأنه يساعد على قتل السوس بشكل مباشر يمكنك وضع كوب من الخل الأبيض في زجاجة بخاخة ثم تخفيفه بكوب من الماء والبدء في الرش. يمكنك مسح الأسطح والأرفف وأرضيات المحلول.

يحذر المركز الألماني لحماية المستهلك من استخدام المواد الطاردة التي تحتوي على مواد فعالة (DEET) للأطفال دون سن 8 سنوات والنساء الحوامل وطالب بعدم استخدام هذه الأنواع من المواد الطاردة على مساحات كبيرة من الجسم وليس بشكل مستمر مؤكدًا أنه عند استخدام المادة بتركيزات عالية فإنها قد تسبب التهاب الأغشية المخاطية في الجسم وقد تسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الحساسية.

تعتبر الصراصير من الحشرات الزاحفة الكبيرة وغزوها للمنزل يمكن أن يكون غير مريح للغاية لأنها تعطل العمل داخل المنزل وبعض الأنواع مثل الصراصير الألمانية والأمريكية يمكن أن تنقل مسببات الأمراض مثل: الطفيليات والبكتيريا الأمراض المنقولة جنسيا والتي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد الأمراض ، مثل التهاب الأمعاء والتهاب المعدة والطفح الجلدي والربو وما إلى ذلك.