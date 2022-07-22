القاتل الخفي يهدد حياتك في الصيف ولن تعرف أنه أصابك ..ما هو الإنهاك الحراري

ونحن نستعد لظروف الصيف الأكثر حدة، من المهم معرفة علامات و أعراض الإنهاك الحراري والذي يحدث عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية والتعرق المفرط، ما قد يؤدي إلى فقدان الماء والأملاح في الجسم.

ويمكن أيضا علاج الإنهاك الحراري عن طريق فك الملابس الضيقة أو ترطيب الجسم بالمشروبات الرياضية التي تحتوي على الملح والسكر أو وضع كمادات باردة على الرأس والوجه والرقبة.

أما إذا تم تجاهل تلك الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الأمراض الضارة المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الحرارة، الأمر الذي يعد أكثر خطورة بكثير من الإرهاق الحراري ويمكن أن يسبب حالات طوارئ دائمة أو مهددة للحياة إذا لم يتم علاجه.

لذا من المهم أن نكون على دراية بمخاطر الإنهاك الحراري وضربة الحرارة، حيث أن الاستمتاع في الشمس أمر ضروري لكن مع بعض الحذر لتفادي مخاطرها.