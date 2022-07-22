نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت اليوم ٢١ يوليو الموافق ٢٢ ذي الحجة وحتى نهاية الشهر Lulu Ksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصومات مميزة جداً نقدم لكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت في فروع المملكة العربية السعودية على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة لفترة محدودة جداً بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات خلال آخر أسبوع في شهر يوليو الجاري والموافق أواخر شهر ذي الحجة، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأفضل المحلات تقديماً للعروض في المملكة العربية السعودية….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت كثير من الخصومات الخاصة على أسعار منتجات مختلفة، منها: خصم مميز على سعر حب دزار الشمس السادة والمحمص، وخصم آخر على سعر الزبيب الأسود، وعلى سعر الليمون الأسود الجاف، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار التين الباكستاني الجاف، وخصم آخر على سعر الفول السوداني الهندي، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار البوب كورن، واللوز الأمريكي تلذهبي، وخصومات أخرى على أسعار ذكاي الماحو الفشوي، وتخفيض آخر على سعر الحمص الحب، وتمور عجوة المدينة بالكيلو، وغيرهم.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: فراولة سيارا Saiara، وتنزيل آخر منهم على سعر السمك الفيليه من اكوا مارين، وتخفيض آخر على سعر امريكانا برجر الدجاج بالبقسماط وبرجر اللحم الحار والعادي، كما لديهم عروض أخرى على أسعار نقانق الدجاج المدخنة من سيارا Saiara، وعروض أخرى بالفروع على أسعار سبرينج رولز السنبلة، وعروض أخرى على أسعار فطيرة البراتا من السنبلة، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار ساديا أكباد وقوانص الفراخ، وعروض أخرى على أسعار ناجت الدجاج الحار والعادي من السنبلة، بالإضافة إلى عروض السنبلة على أسعار البطاطس المعدة للقلي.

تخفيضات اليوم في فروع لولو السعودية

توجد اليوم العديد من التخفيضات الحصرية على أسعار: عبوات الخضروات المجمدة من السنبلة، وعروض أخرى على أسعار برجر الدجاج واللحم البقري من السنبلة، وعروض أخرى على أسعار برحر لحم انجوس البقري من ماركة السنبلة مميزة المذاق، وغيرهم.

خصومات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار منتجات غذائية مختلفة مثل: السمك الفيليه مميز المذاق من لولو، وخصم آخر منهم على سعر سمك العنكد، والسمك البلطي المزارع، بالإضافة إلى عروض لولو ماركت على أسعار الجمبري الجامبو.