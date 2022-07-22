نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وأقوى تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية في المقال التالي

استفد من التخفيضات الكبيرة التي تتيحها مجلة عروض العثيم الأسبوعية، حيث تعرض أسواق عبد الله العثيم المئات من المنتجات المتنوعة بجميع الاقسام بخصومات كبيرة، تجد في بروشور العروض أصناف كثيرة من الخضراوات، الفواكه، اللحوم، الدواجن والتجهيزات المنزلية وكذلك تجد أنواع عديدة من ماركات منتجات العناية الخاصة لكل من الكبار والاطفال، حيث توجد حفاىض الأطفال، الشامبوهات والشاور، كما توجد أنواع عديدة من مساحيق الغسيل وصابون غسل الملابس، كل هذا واكثر تجده داخل أسواق العثيم. عروض العثيم يمكنك شراء من العثيم مول مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من لحم شيله نعيمي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 39.95 ريال فقط.

مقابل 49.95 ريال فقط تستطيع شراء كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم. أسواق العثيم احصل على استربس دجاج رويال بالصوم وزن الكيس 750 جرام مقابل 25.50 ريال بدلا من 31.50 ريال.

اشتري أمريكانا ناجت الدجاج وزن كيلو إلا ربع مقابل 28.95 ريال سعودي.

وفر مع العثيم مول واحصل على سيارا برجر دجاج أو بقري بسعر 24.95 ريال للحبة بدلا من 41.25 ريال. العثيم مول من مجموعة العثيم يمكنك شراء أصناف متعددة من الحلويات الطازجة.

احصل على خصم خمسين بالمائة عند شراء الكنافة بالقشطة سعر الكيلو 23 ريال بدلا من 46 ريال سعودي.

بسعر 5.95 ريال فقط تستطيع شراء ربطة من زود ساندوتش بالجبنة السائلة 5 +1 مجانا.

كرواسون بالزبدة ميني عشر حبات بسعر 9.95 ريال بدلا من 11.50 ريال للعلبة. كيلو من الكمون المطحون بسعر 23.95 ريال سعودي.

احصل ضمن عروض أسواق عبد الله العثيم على

اشتري كيلو من الزبيب مقابل 13.95 ريال سعودي.

كيلو من القهوة العربية البرية بسعر 44.95 ريال.

لوز ني سعر الكيلو الواحد 33.95 ريال. احصل على أربع حبات من طماطم فيكتو المقشر. وزن الحبة 400 جرام، مقابل 9.95 ريال بدلا من 13 ريال.

اشتري كاتشب طماطم فيكتو خمسة كيلو جرام مقابل 16.95 ريال فقط بدلا من 19.50 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم وأقوى تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية - ثقفني

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