شوف أقوى العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت

يقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع العديد من العروض والتخفيضات الحصرية على جميع احتياجاتك وجميع المنتجات المفضلة لديك كل ذلك بأسعار لا تتخطى 10،20،30 ريال سعودي، حيث يمكنك الحصول على الأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، اللحوم الحمراء الطازجة، الدجاج الطازج، كما يمكنك الحصول على الفواكة والخضروات الطازجة، المعلبات، كما يقدم هايبر لولو العديد من التخفيضات على مستلزمات الهواتف، وألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والعديد من أشكال الملابس المختلفة ذات الخامات العالية، والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة لولو هايبر ماركت أو من خلال قراءة السطور القادمة.

عروض لولو هايبر ماركت

قم بالحصول على سمك دنيس (سي بريم) مزارع فقط بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري سمك شعري صغير طازج بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل أيضا على سمك سلفر بارا فقط بسعر 15 ريال سعودي مقابل 2 كيلو جرام بدلا من 17.90 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على لحم بقري محلي بالعظم بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للكيلو وقم بتوفير 4.95 ريال.

احصل أيضا على قطع لحم الضان الأثيوبية بسعر 20 ريال بدلا من 23.45 ريال سعودي.

هايبر لولو

بصل متوسط سعودي 3 أكياس بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 26.25 ريال سعودي وقم بتوفير 16.25 ريال.

قم بالحصول على 5 عبوات من الثوم الصغير الصيني فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 18.75 ريال سعودي.

اشتري أيضا تفاح رويال جالا / تفاح أخضر / تفاح أحمر تشيلي بوزن 1.5 كيلو جرام تقريبا للسلة، فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 14.75ريال الحبة.

ماندرين فالي جولد جنوب أفريقيا بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 23.90 ريال مقابل 2 كيلو.

احصل أيضا على طماطم شيري كاندي كرو / عنقود طماطم شيري السعودية، فقط بسعر 5 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي.

عروض لولو