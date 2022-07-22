نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات وشاشات التليفزيون خصومات الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات وشاشات التليفزيون خصومات الصيف، تتضمن عروض الصيف خصومات على جميع الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات، الثلاجات، المكنسة الكهربائية، غسالات صحون و شاشات، يتوفر كلاس برو مكنسة 2500 وات سعة 25 لتر بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 14%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 29 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات

يتوفر ميديا مكيف جداري 27000 وحدة حار بارد بسعر 4099 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 18%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 196 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال، يتوفر ضمن عروض الصيف 2022 هاس مكيف دولابي 46000 وحدة تبريد بارد باللون الأبيض بسعر 6999 ريال بدلاً من 10279 ريال خصم 32%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 335 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الصيف 2022 اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى ويرلبول مكيف جداري 22000 وحدة حار بارد بسعر 3149 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 25%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 151 ريال شهرياُ لمدة 36 شهراً مع 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال، يتوفر فوجي مكيف جداري 19600 وحدة بارد بسعر 4699 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 6%، ضمن عروض الصيف مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 225 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً مع 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال.

عروض الثلاجات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم سعة 510 لتر انفيرتر زجاجي رمادي بسعر 4599 ريال، ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 220 ريال شهرياُ لمدة 36 شهراً مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر ضمن عروض الصيف 2022 ال جي ثلاجة باب جانب باب 22.7 قدم انفرتر باللون الفحمي بسعر 4999 ريال بدلاً من 8599 ريال خصم 42%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 239 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض غسالات الصحون اكسترا الكبرى

يتوفر ويرلبول غسالة صحون 10 برامج 14 مكان تخزين باللون الأبيض بسعر 3399 ريال بدلاً من 4099 ريال خصم 17%، ضمن عروض اكسترا الكبرى عللى الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 163 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر توشيبا غسالة صحون 14 مكان تخزين 8 برامج ستانلس أسود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 9%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 144 ريال لمدة 36 شهراً مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سوني تلفزيون 55 بوصة سمارت تي في عالي الوضوح بسعر 3499 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 30%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 168 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون 82 بوصة شمارت تي في عالي الوضوح بسعر 13999 ريال بدلاً من 47999 ريال خصم 71%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 669 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.