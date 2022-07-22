نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات الصيف من بنده عروض تصل إلى 80% في جميع الفروع تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتواجد والمتوافر بها العروض والخصومات القوية والكبيرة في كل فروع شركة بنده في المملكة العربية السعودية على كل المنتجات الغذائية التي يريدها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية ومن هذه المنتجات هي الألبان والأجبان والدجاج واللحوم وغيرها من السلع التي تتواجد في الهايبر، حيث أن هذه الخصومات والعروض يتم توافرها على كل السلع في الهايبر، وكذلك فإن شركة بنده تعد من إحدى الشركات التي تتميز في تقديم ومنح العروض والخصومات الكبيرة المناسبة مع كل فرد داخل السعودية.
عروض بنده السعودية
تعتبر شركة بنده من أحسن الشركات الكبيرة التي تستطيع تقديم ومنح الكثير من المنتجات التي تم وصولها إلى نحو أربعمائة منتج خاص بالعلامات التجارية في السوق، وذلك يكون لخدمة الكثير من الزبائن، حيث أن شركة بنده تكون من ضمن المتاجر المتخصصة في التجزئة والتي يكون موثوق بها في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في هذه الشركة العديد من الموظفين حتى وصل العدد الخاص بهم إلى حوالي عشرون ألف عامل تقريبًا يعملون بكل نشاط وإحترافية من أجل إنجاز كل الأعمال الخاصة بهم في فترة قصيرة لتحسين جودة المنتجات في المملكة عن طريق العمل بالصورة المستمرة من أجل تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات.
تخفيضات بنده اليوم
- الزيتون الأخضر بالليمون والفلفل الأحمر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من القشطة الطازجة نوعها ندى مقدار 100 جرام تكون بسعر 4.95 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- 750 جرام من دجاج البروستد فيليه كلاسيك من النوع ساديا يكون بسعر 24.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الشوفان الأبيض نوعه كويكر مقدار 500 جرام يكون بسعر 10.75 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.
- 6 * 250 مل من شراب الشعير من النوع موسى عدد اثنان حبة تكون بسعر 29.95 بدلًا من 42 ريال سعودي.
- بطاطس الشيبس من النوع برينجلز مقدار 165 جرام عدد اثنان حبة تكون بسعر 16.95 بدلًا من 25 ريال سعودي.
- قراقيش الذرة من النوع بيوقلز مقدار 125 جرام عدد اثنان حبة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.
- بطاطس شيبس بالكاتشب من تسالي مقدار 12 * 25 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من الشوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش يكون بسعر 61.95 بدلًا من 93.50 ريال سعودي.
- المحلي من النوع ستيفانا مقدار 100 * 2.5 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- ورق العنب المحشي بالأرز من النوع حدائق كاليفورنيا مقدار 850 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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