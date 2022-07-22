نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير الأسبوعية 60 خصم% حتى نهاية الشهر تسوق الآن في المقال التالي
تخفيضات جرير الأسبوعية، أقوى عروض جرير السعودية يبحث عنها عدد كبير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لما تقدمه من خصومات مميزة يحصل عليها العميل عند الشراء، علاوة على جودة المنتجات المتوفرة داخل أسواق جرير بالمملكة؛ حيث أثبتت الشركة كفاءة كبيرة من خلال ما تقوم بطرحه داخل فروعها، والذي يتم اختياره بعناية حتى يتلائم مع جميع احتياجات العملاء الذين يحرصون على التسوق من مكتبات جرير بالسعودية.
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تخفيضات جرير الأسبوعية
منذ إطلاق مكتبات جرير بالمملكة نجدها حققت نجاح ساحق بين غيرها من المتاجر والمحال التجارية، وهذا بالطبع ما صممت على تحقيقه منذ البداية حتى تمكنت من صنع اسم كبير لها بين الأسواق التجارية الكبيرة بالمملكة.
كما حرصت على دعم المواطن السعودي من خلال الخصومات التي تقدمها، والتي تجاوزت في كثير من الأحيان نسب خصم 65٪ على الأجهزة التي تقوم بعرضها، مما جعل الإقبال على التسوق داخل فروعها في تزايد ملحوظ.
أهم تنزيلات مكتبات جرير السعودية
نطرح لكم أهم الخصومات الحصرية في هذه الفترة على ما تقدمه هذه المكتبات من مختلف المنتجات، ومنها ما يلي:
- تنزيلات أسواق جرير اليوم على شاشة تلفزيون من هاير حجم الشاشة 70 بوصة الترا اتش دي، كما تدعم هذه الشاشة نظام الأندرويد متوفرة باللون الأسود بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 5599 ريال سعودي.
- اغتنم فرصة للحصول على العروض الشهرية على شاشة تلفزيون من نوع تي سي ال حجم الشاشة يبلغ نحو 55 بوصة الترا اتش دي، وتدعم هذه الشاشة نظام الأندرويد وتتوفر باللون الأسود داخل العرض بسعر 3849 ريال سعودي بدلًا من 6399 ريال سعودي.
تنزيلات جرير الشهرية
- خصومات جرير اليوم على كمبيوتر المحمول من ماركة هواوي ميت بوك اكس برو حجم يبلغ نحو 13.9 بوصة من الجيل الـ 11 بسعر خيالي 4999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- أهم تنزيلات جرير الأسبوعية على الختم الذاتي التحبير ماركة روكو بالإنجليزي بسعر لا يقاوم نحو 9 ريال سعودي.
- عروض جرير هذا الشهر الخاتمة ماركة فابر كاستل متوفرة منها باللون الأزرق بسعر خيالي يصل إلى 5 ريال سعودي.
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