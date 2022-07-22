شوف عروض العثيم فصل الصيف أقوى الخصومات تصل ل60% على جميع المنتجات

حرصًا من أسواق العثيم على مساعدة المواطن وخفض أحمال الحياة علية قامت بتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتساعد ربة المنزل على تجديد مطبخها وجعله عصري وحديث ومساعدتها على بمنتجات عصرية متطورة لجعل تجربة الطبخ ممتعة وفريدة تم إنزال خصومات مذهلة على الأجهزة الكهربائية تستمر لمدة إسبوع من 22/7/2022 إلى 26 من شهر يوليو وهذا ما نتناوله في السطور القادمة.

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عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

كما أنه في أسواق العثيم سوف تجد.مجموعة من العروض المميزة على الأجهزة الكهربائية ومنها:

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 249 بدلًا من 329 ريال سعودي.

ميكرويف ماركة كليك ون سعة 20 لتر بسعر 259 بدلا من 299 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بدون زيت ماركة جي في

سي سعة 7 لتر بسعر 289 بدلا من 359 ريال سعودي.

قطاعة خضار ماركة كينوود سعة 0.5 لتر بسعر 139 بدلا من 179 ريال سعودي.

صانعة قهوة ماركة نيكاي 3 في 1 بسعر 249 بدلًا 439 ريال سعودي.

خلاط جيباس بسعر 95 بدلا من 119 ريال سعودي.

مكواة فيليبس جاف بسعر 69 بدلا من 89 ريال سعودي.

غلاية مياة أي تي سي سعة 1.8 لتر بسعر 79 بدلا من 115 ريال سعودي.

خصومات العثيم على الأدوات المنزلية

كما أنه بالنسبة العروض على الادوات المنزلية تكون العروض كالتالي: