نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض الصيف العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض الصيف العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ، يتوفر موقد كهربائي سوبر بي 2 عين بسعر 99 ريال بدلا من 132 ريال خصم 25%، فرن اي تي سي كهربائي سعة 45 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 329 ريال خصم 24%، يتوفر ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 299 ريال خصم 13%، تتوفر قلاية هوائية جي في سي سعة 9 لتر بسعر 289 ريال بدلا من 359 ريال خصم 20% ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية خصومات الصيف.

عروض العثيم ماركت على الجوالات وأجهزة المطبخ

تتوفر مكواة سوبر بي سيراميك 2400 واط بسعر 55 ريال بدلا من 75 ريال خصم 27%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية صانعة قهوة نيكاي 3 في 1 بسعر 249 ريال بدلا من 349 ريال خصم 29%، تتوفر ضمن خصومات الصيف على أجهزة المطبخ طباخة ارز كبون سعة 1.8 لتر بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال خصم 20%، تتوفر صانعة الطعام كينوود بسعر 259 ريال بدلا من 349 ريال خصم 26%.

عروض الصيف العثيم ماركت

تتوفر قطاعة خضار كينوود سعة نصف لتر بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض الصيف على أجهزة المطبخ خلاط جيباس 2 في 1 بسعر 95 ريال بدلا من 119 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية قدر ضغط ألمنيوم السيف سعة 7 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 159 ريال خصم 28%، يتوفر سعة 9 لتر بسعر 125 ريال بدلا من 189 ريال خصم 34%.

عروض الأدوات المنزلية العثيم ماركت

يتوفر ضمن عروض الصيف قدر ضغط بلاكستون سعة 15 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 182 ريال خصم 37%، يتوفر طقم قدور برايت هوم رخام 10 قطع بسعر 199 ريال بدلا من 289 ريال خصم 31%، يتوفر قدر ضغط السيف جرانيت سعة 7 لتر بسعر 125 ريال بدلا من 179 ريال خصم 30%، يتوفر عروض الأدوات المنزلية العثيم ماركت سعة 9 لتر بسعر 139 ريال بدلا من 199 ريال خصم 30%.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر هاتف تكنو بوب 5 لايت سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر خاص 374 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت هاتف تكنو ال اي 6 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 575 ريال، يتوفر ضمن عروض الصيف هاتف هايسنس أي 50 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 464 ريال، يتوفر هاتف اي تي ال 9200 بسعر خاص 109 ريال.

عروض الشاشات العثيم ماركت

تتوفر شاشة تلفزيون جيباس 32 بوصة ال اي دي HDMI بسعر 429 ريال بدلا من 569 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة تلفزيون امبكس 32 بوصة سمارت تي في ال اي دي بسعر 469 ريال بدلا من 629 ريال خصم 25%، تتوفر شاشة تلفزيون امبكس 55 بوصة FULL HD سمارت تي في بسعر 1269 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 25% ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية خصومات الصيف.