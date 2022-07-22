شوف عروض بنده الأسبوعية 40% علي كل المعروضات لفترة محدودة اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، أقوى عروض بنده السعودية تتوفر الآن داخل فروعها في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذه الخصومات تشتمل على كافة السلع والمنتجات حيث تتوفر بأسعار لا مثيل لها في الأسواق الأخرى، ولعل هذا ما جعل هناك إقبال كبير داخل فروع شركة بنده السعودية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أهم التخفيضات التي توفرها الشركة لعملائها بالمملكة العربية السعودية.

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أفضل الخصومات تتوفر الآن في جميع فروع هايبر بنده بالمملكة، والتي تتوفر بخصومات تصل إلى 65٪ على مختلف المنتجات داخل أسواق الشركة، والتي من أهمها ما يلي:

اشتري من أسواق بنده السعودية عدد 2 حبة من شوكولاتة نوع مينيز جالاكسي بسعر 20 ريال سعودي حجم 182 جرام.

تخفيضات مجلة بنده السعودية على مشروب فواكه نوع أوريجنال عدد 18 عبوة حجم 250 مللي بسعر 20 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده السعودية على مسحوق اريال جل للغسيل مقدار العبوة يصل إلى 1.8 لتر بسعر 20 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده السعودية اشتري من أسواق بنده السعودية حليب نوع نادك طويل الأجل العرض مكون من 4 عبوات حجم لتر واحد بسعر 20 ريال سعودي داخل العرض. استمتع مع خصومات بنده على مناديل كلينكس مكونة من 10 عبوات حجم العبوة 130 منديل بسعر خاص يصل إلى 20 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية