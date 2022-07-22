نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على المسابح والأجهزة الرياضية حتى 31 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات لمدة عشرة أيام على المسابح والأجهزة الرياضية فقط في عروض لولو lulu، بحيث يمكن الاستفادة من الخصومات والتخفيضات طوال الفترة ما بين يوم 21 يوليو وحتى 31 يوليو، لتجدوا لوازم الصيف من مسابح للأطفال، وأخرى لأفراد العائلة بأكملهم، مع تشكيلة من العوامات، وتكثر الأدوات الترفيهية لتشمل لوزام الألعاب المحببة لدى الجميع، لذا نتعرف معًا على العروض مع كافة التفاصيل.

عروض لولو ماركت على المسابح

كل ما تحتاجه للسباحة في عروض لولو تحت شعار استمتع بالأمواج، فخلال فترة الصيف يقبل الأفراد على الألعاب المائية والمسابح للمزيد من الانتعاش، ومع هايبر لولو يمكنكم الأختيار بين أكثر من مسبح لشراؤه بما يتناسب مع احتياجاتكم، سواء كان للأطفال فقط أو لكافة الأسرة، تتوافر أيضًا العوامات بأشكال الحيوانات وألعاب قابلة للنفخ لاستخدامها في المسبح مثل كرسي الأطفال ذو شكل الدمية، كما نجد سترة السباحة من ضمن العروض، ويتوافر المنفاخ اليدوي أيضًا ليكون بمثابة حل سهل وسريع لكافة العوامات والمسابح القابلة للنفخ.

حوض سباحة عائلي بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

منفاخ يدوي بسعر 44 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي.

مسبح للأطفال بسعر 28 ريال سعودي بدلًا من 32 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تضم لولو هايبر ماركت الأجهزة الرياضية بمختلف أنواعها، ومنها جهاز السير الكهربائي الذي يعد حل عملي للغاية في منزلك، بحيث يمكنك تخصيص بضعة دقائق في اليوم لممارسة التمارين الرياضية وأبسطها المشي السريع، وكذلك جهاز دراجة التمارين الرياضية التي تمنحك نتائج رائعة وخاصةً فيما يخص تخسيس منطقة البطن، وتوجد جهاز تمارين متعدد الوظائف، أي أنه عبارة عن أكثر من جهاز في جهاز واحد.

دراجة تمارين بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

جهاز تمارين رياضية 1499 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

لولو عروض

لوازم كرة القدم من بين العروض، فتوجد أحذية رياضية وأحذية مخصصة لكرة القدم لتكون أكثر راحة من الأحذية العادية، وألعاب أخرى مثل لوح التزلج، كما يتوافر كرة التنس، وإليكم المنتجات المتوافرة مع أسعارها.