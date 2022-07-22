تردد قناة الكاس 1 و 2 الرياضية القطرية على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة أهم البطولات العربية والعالمية

أطلقت قنوات الكأس الرياضية القطرية مجموعة من القنوات التابعة لها وهي متواجدة على العديد من الأقمار الصناعية بشكل مفتوحة ومشفر، وهذه القنوات هي ثمانية قنوات رياضية حيث أن أربع قنوات منها تعتبر قنوات مفتوحة ومجانية تماما ومتواجدة على كل الأقمار وهي قناة الكاس 1، والكاس 2، والكاس 4، والكاس 5، بينما هناك أربع قنوات مشفرة هي قنوات الكاس الثالثة، السادسة، السابعة، والثامنة.

معلومات حول قنوات الكاس الفضائية

قنوات الكاس تتواجد على خمس أقمار صناعية مختلفة عبر نايل سات، سهيل سات، عرب سات بدر 4، آسيا سات، والقمر الصناعي جالاكسي 19 وهو الذي يضم قناة وحيدة هي قناة alkass 2 وتقوم قنوات الكاس المتخصصة بنقل العديد من المباريات والأحداث الرياضية الهامة سنويا وهي مهتمة بنقل الأحداث الرياضية التي تتم على مستوى الأندية والمنتخبات على حد سواء، ولكافة الرياضات المختلفة مثل كرة القدم والرياضات الاخرى عبر تردد الكاس الرياضية alkass المفتوحة والمشفرة الجديد.

تردد الكاس الرياضية alkass

يهتم الكثيرون بمعرفة تردد قنوات الكاس المجانية والغير مشفرة وذلك لأنها تنقل العديد من المباريات بشكل مجاني عبر قنواتها ومنها مباريات الفرق الأوروبية الودية بشكل دائم في فترة التحضيرات للمواسم الجديدة التي تشهد مباريات قوية عديدة لكافة الفرق تنقلها الكاس بشكل مجاني، كما تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الأسيوي، ومبارياتهم التمهيدية وعلى مستوى المنتخبات تقوم بنقل الكثير من المباريات ذا الاهمية البالغة للجماهير العربية والخليجية كمباريات كأس الخليج “خليجي” بشكل مجاني، وتصفيات كأس آسيا وكأس العالم في آسيا، كما تنقل مباريات بطولة دوري أبطال العرب، وفيما يتعلق بالبرامج الرياضية التي تقدمها فانها تقدم العديد من البرامج المميزة عبر قنواتها والتي تحصد مشاهدات عالية مثل برنامج عيالنا، الكرة العربية، تواصل، الحصاد، الحكم، وقبل الجولة.

تردد قناة الكاس 1 و 2

فيما يعلق بتردد قناة الكاس الرياضية الأولى وقناة الكاس الرياضية الثانية فهي كالتالي:

القمر التردد القنوات نايل سات 11919 H 1,2,3,4,EX1 سهيل سات 11678.07 H EX1 اسيا سات 3660 V 2 جلاكسي 12183.3 H 2