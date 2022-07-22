نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max تعرف علي العيوب والمميزات في المقال التالي
أعلنت شركة apple الأمريكية عن الإصدارات الحديثة لهاتف ايفون لعام ٢٠٢٢ حيث قامت بإصدار وتنزيل هاتف ١٤ برو ماكس المتوقع نزوله في شهر سبتمبر القادم في مصر حيث يتمتع هذا الهاتف بإمكانيات خارقة وسوف نتناول أهم مميزات وعيوب ايفون برو ماكس والسعر المتوقع خلال هذا المقال بالتفصيل.
مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس
هناك العديد من المميزات التي تجعل الكثير من الأشخاص يفكر في شراء تلك الهاتف وسوف نتناول أهم المميزات خلال تلك السطور
- يتصف هذا الهاتف بسعة بطارية عالية تصل إلى ٤٥٠٠ امبير وهذا يعتبر مساوي للإصدارات السابقة.
- يتمتع هذا الهاتف بكاميرا مميزة فيحتوي على ٣ كاميرات خلفية غاية الدقة تصل كل منهم إلى ١٢ ميجا بكسل.
- كما يتصف هذا الهاتف بسرعة شحن عالية تصل إلى ٢٠ وات وصفت شركة أبل الأمريكية أنه خلال ٤٥ دقيقة فقط يمكن شحن الهاتف بالكامل.
- كما يتمتع هذا الهاتف بكاميرا سيلفي تصل دقتها إلى ١٢ ميجا بكسل.
- يتمتع تلك الهاتف بمعالج قوي يصل إلى ١٦ امبير.
- يدعم هذا الهاتف خاصية مكبر الصوت.
عيوب موبيل ايفون ١٤ برو ماكس
كما شرحنا خلال السطور السابقة أهم مميزات هاتف ١٤ برو ماكس هناك بعض العيوب أيضًا لتلك الهاتف فمن أبرز العيوب
- لا يتمتع تلك الهاتف بخاصية البصمة.
- يعتبر سعر هذا الهاتف عالي الثمن بالنسبة لإصدارات ايفون السابقة.
- لم تعالج شركة apple إلى الأن مشكلة سعة البطارية فيعتبر ٤٥٠٠ امبير منخفض للغاية.
سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس
ينتظر الكثير سعر الهاتف الذي سيعلن به فمن المتوقع أن يصل سعره
- يتراوح سعر ايفون برو ماكس بين ٣٨٢٠٠ إلى٣٨٥٠٠ جنيه مصري.
- كما يصل سعره دوليًا إلى ١٣٥٠ دولار أمريكي.
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