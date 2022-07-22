شوف أقوى عروض السيف غاليري لصيف 2022 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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أقوى عروض السيف غاليري لصيف 2022 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وتخفيضات تصل حتى 50%، على مجموعة متنوعة من أجهزة المطبخ التي تساعد ربة المنزل على تأدية واجبها اليومي بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى أدوات المطبخ والمائدة التي تجعلها تشعر كونها ملكة متوجة في مطبخها، بعمل أفضل الأصناف وأشهى الوجبات، كما يمكنكم الاطلاع على كافة العروض والتخفيضات الحصرية من السيف غاليري، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص به، والذي يمكنك أيضاً الشراء من خلاله أون لاين. أقوى عروض السيف غاليري للأجهزة الكهربائية مجموعة السيف غاليري تقدم أقوى عروض وتخفيضات نصف السعر بمناسبة الصيف وتكملة لمهرجان عروض العيد، على أجهزة المطبخ المتنوعة. صانعة اللقيمات من إديسون لاسلكي متوفرة باكثر من لون غاية في الأناقة سعة 800 مل بسعر 180 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

عجانة من إديسون بيسك بلاس سعة 6.5 لتر ستيل بسعر 310 ريال سعودي بدلاً من 619 ريال.

عصارة فواكه استانلس ستيل من إديسون سعة واحد لتر بسعر 275 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال. قدر ضغط كهربائي مع قلاية هوائية من إديسون بسعر 400 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

وعرض قوي على قلاية هوائية جامبو من إديسون سعة 8.2 لتر قوة 1800 واط فقط بسعر 444 ريال سعودي بدلاً من 888 ريال. فرن كهربائي وقلاية هوائية 16 وظيفة من إديسون سعة 14.5 لتر ومتوفرة باللون الخشبي الراقي فقط بسعر 500 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال. محضرة طعام من إديسون سعة 1.8 لتر متعددة الوظائف بسعر 333 ريال سعودي بدلاً من 666 ريال.

إديسون قطاعة وغرامة خضار لاسلكية سعة واحد لتر بقوة 200 واط بسعر 100 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

خبازة إديسون الكهربائية قرص تحكم مقاس 40 سم بسعر 244 ريال سعودي بدلاً من 488 ريال. عروض الأدوات المنزلية المتنوعة تقدم عروض السيف غاليري هذا الأسبوع خصومات جبارة على مجموعة هائلة من الترامس وأطقم أواني الطهي وأواني تقديم الطعام على المائدة بالإضافة إلى أرقى أطقم الكاسات، فإليكم أفضل هذه العروض. طقم فناجين قهوة عربي بورسلان أزرق بخط ذهبي بسعر 33 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

بيانات وفناجين طقم مكون من 24 قطعة متوفر باللون الاخضر المموج بالذهبي بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 218 ريال. السيف غاليري طقم سكاكين مموج بيد بسعر 12. ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

دلة تميم بني مطفي بيد ذهبي، سعة 0.35 لتر بسعر 48 ريال سعودي بدلاً من 96 ريال.

طقم فناجين قهوة أسود بخط ذهبي مجموعة مكونة من 12 قطعة بسعر 70 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

حافظة خبز بغطاء وقاعدة ذهبية بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال. روبوست قدر طبخ أسود ثقيل مقاس 24 سم بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

روكي طاوة جرانيت أسود بيد ذهبي متالق اس 26 سم بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

إيفا طقم ترامس سماوي بيد ذهبي عرض مكون من قطعتين بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

جنات طقم ترامس مكون من قطعتين ومتوفر باللون الخشبي الراقي فقط بسعر 150 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض السيف غاليري لصيف 2022 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

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