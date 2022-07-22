شوف فقط بقيمة ١٠ و١٥ و٢٠ ريال لفترة محدودة أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu على المنتجات الغذائية

فقط بقيمة ١٠ و١٥ و٢٠ ريال لفترة محدودة أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu على المنتجات الغذائية ضمن مهرجان عروض لولو في المملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكميات، حيث تعرض محلات لولو ماركت في السعودية بشكل مستمر خصومات مميزة جداً على أسعار مختلف أنواع السلع في أقسام وفروع لولو المختلفة، وسوف نوضح لكم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت بداية من اليوم…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة Lulu market

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu market في السعودية مجموعة متنوعة من العروض على أسعار: جزاء ملح الهيمالايا الوردي، وخصم آخر على سعر سالود أصابع الموتزاريلا، وعلى سعر ايس كينج حلوى لولبيه، وخصم آخر على سعر جوفا تروبيكال المشكل، وخصم آخر على سعر التوت المشكل من جوفا، وتنزيلات أخرى على أسعار جف زبدة الفول السوداني بقرمشة إضافية، وعرض على سعر ذا بيري عصير أساي بالتوت، وتخفيض آخر على سعر حلقات البصل بأشكال من سالود، وتنزيلات أخرى على أسعار ايرث فاينست طحين جوز الهند العضوي.

خصومات لولو هايبر ماركت اليوم لفترة محدودة

خصومات خاصة اليوم على أسعار: بلو دراجون نودلز البيض، وخصم آخر على سعر فيليه الدجاج من سيارا، وخصم آخر على سعر زنجر ستربس الدجاج من الكبير، وخصم على سعر برجر الدجاج بالبقسماط من الكبير، وعرض آخر على سعر أعواد أيس كريم كوانتا بالفول السوداني وباللوز، وخصم على سعر أصابع دجاج الكبير المقلية، وتنزيل آخر على سعر أيس كريم إيغلو، وخصم آخر على سعر الكبير بوبي لحم العجل، وتخفيض آخر على سعر الدجاج المجمد من الوطنية، وعرض على سعر لحم الغنم المفروم من انعام.

خصومات خاصة من لولو لفترة محدودة

تتوفر مجموعة خاصة من العروض على أسعار: عبوات الفواكه البرية من داري المجمدة كالبلو بيري، والراسبيري، والفراولة المجمدة، وخصومات أخرى منهم على أسعار لب المانجو والجوافة من مونتانا montana، وعروض أخرى منهم على أسعار دو ستريبس الدجاج الحار والعادي Duex، وعروض أخرى منوعة.