انت الان تتابع خبر كشف اسرار الشعور بالنشاط والتخلص من الكسل بكل سهولة أفضل طريقة يمكنك تطبيقها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحياناً نشعر بالخمول والكسل والحاجة إلى النوم دون أسباب معروفة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح والتحذيرات التى تساهم فى التمتع بمستويات طاقة عالية وتعزيز الشعور بالنشاط والحيوية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وفيما يتعلق بأفضل الأطعمة التى تساهم فى تعزيز مستويات الطاقة والنشاط، نصح التقرير بتناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا، وأيضاً يجب تناول المكسرات والعدس والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والعدس، وهى تساعد جميعاً فى إمداد الجسم بالعناصر الضرورية له، والتى تساهم فى تعزيز نشاطه.

وحذر التقرير من تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى الشعور بالكسل والخمول مثل الدونتس والخبز الأبيض والكيك والأيس كريم، نظراً لأنها تساهم فى رفع مستويات الجلوكوز بشكل مفاجئ ثم تنخفض مرة أخرى، وأيضاً تجنب تناول الأطعمة الدهنية لأنها تقلل الانتباه وتحفز الشعور بالنعاس خلال النهار، بينما تحدث مشاكل فى النوم خلال الليل. خذ قسطا من الراحة

القضاء على الكسل ممكن أيضا من خلال أخذ قسط من الراحة من العمل الذي نقوم به فكريا كان أم عضليا. فأثناء الكتابة مثلا قد تتوقف عنك الأفكار وعندما تقوم بنزهة قصيرة أو تأخذ حماما أو تنام تسترجع بعدها نشاطك وتأتيك أفضل الأفكار