انت الان تتابع خبر هذا ما يحدث لجسمك بعد شرب مغلي البقدونس صباحا على الريق.. فوائد واضرار البقدونس.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس أحد النباتات العشبية الطبيعية، ينتمي نبات البقدونس إلى الفصيلة الخيمية، وله استخدامات هائلة في الأكلات العربية، حيث يضاف إلى السلطات والمقبلات ويرفع من قيمتها الغذائية، ويستخدم أيضًا في تزيين الأكلات.

إليكم فوائد مغلي نبات البقدونس على الريق :

1) تقوية الجهاز المناعي لدى الجسم، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة مثل الثولين ومادة الفلافونويد.

2) يعالج التهابات المثانة البولية والكلى.

3) تنظيم الدورة الدموية وعلاج أمراض القلب وتصلب الشرايين.

4) يرفع مستوى الكالسيوم في الدم.

5) يساعد في علاج الأنيميا الحادة، نظرًا لاحتوائه على عنصر الحديد.

6) يعالج مشاكل الشعر وتساقطه.

7) يساعد في تدفق الدورة الشهرية لدى السيدات.

الطريقة الصحيحة لتجهيز مشروب مغلي البقدونس :

يُغلى كوب من الماء، ثم تجفيف أوراق البقدونس ، يُوضع البقدونس في كوب ويضاف إليه كوب الماء السابق غليه، يُنقع البقدونس في الماء المغلي لمدة عشر دقائق تقريبًا، يتم تصفية الماء من أوراق البقدونس ، يتم شربه في الصباح للحصول على أقصى فائدة.

ولكن لا يخلو شرب منقوع البقدونس من أضرار:

1) يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

2) يعمل على احتباس السوائل في الجسم .

3) لا يستخدم في حالات الحمل لأنه قد يزيد خطر الإجهاض.

4) يبطئ من عملية تخثر الدم مما يؤدى لحدوث نزيف في بعض الأحيان.