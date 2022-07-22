نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية عروض الصيف بسعر 10 و15 و20 ريال وخصومات 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية وأوفر عروض الصيف على المنتجات بأسعار 10، 15، 20 ريال، إلى جانب خصم 40% على أسعار بعض المأكولات البحرية المختارة من الأسماك، يعرض هايبر بنده Hyper Panda مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومنتجات التطهير والتنظيف بأسعار مناسبة، تسري العروض حتى يوم 26 يوليو 2022 المقبل، وتضم بعض أنواع الشوكولاتة الفاخرة المختارة بأسعار منافسة، وسائل التنظيف والتطهير وكذلك جل الغسيل بأنواع مختلفة، ومن الجدير بالذكر أن هايبر بنده يوفر لعملاء التسوق أون لاين مجموعة متنوعة من المنتجات ضمن عروض الصيف في السعودية من هايبر بنده، واستعراض أفضل المنتجات الغذائية والمنزلية بأقل الأسعار، وفيما يلي تفاصيل العروض.

عروض بنده السعودية على الأسماك

تسوق أشهى أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المميزة بخصم كبير يصل إلى 40% من سعر المنتج، وتمتع بوصفات ولا أروع منزلية الطبخ بعد تسوق احتياجاتك من هايبر بنده السعودية، وتسري تخفيضات الأسماك حتى يوم السبت 23 يوليو 2022 المقبل، وتضم بعض أنواع أسماك الجمبري الفاخر، أو يمكنك شراؤه مطبوخ لتسهيل إعداده وتقديمه، وتشمل كذلك سمك البلطي متوسط الحجم، وإليك عزيزي القارئ أسعار بعض الأصناف البحرية من بنده.

هايبر بنده منتجات بـ 10 ريال

يقدم هايبر بنده لعملائه خصومات خاصة بقيمة 10 ريال للمنتج، وذلك ضمن تخفيضات موسم الصيف في المملكة السعودية، وتتنوع منتجات الـ 10 ريال لتشمل سائل غسل الصحون من فيري بعطور مختلفة بوزن 800 مل، وكذلك منظف سوبر جل العملاق الذي يخدم في العديد من مهام التنظيف المنزلي.

بنده 15 ريال

يوفر بندة السعودية للعملاء التسوق أون لاين أو لزائري الفروع مجموعة مختارة من المنتجات الاستهلاكية بسعر 15 ريال، ومن هذه المنتجات الشوكولاتة الفاخرة، وكذلك سائل التعقيم والتطهير من بنده، إلى جانب منعم الأقمشة داوني بعطره المميز والفاخر، وبعض الحلويات من أمريكانا.

شوكولاتة تورتينا ميني لوكر 90 جرام بسعر 15 ريال.

بنده سائل مطهر 3 لتر بسعر 15 ريال.

2 لتر منعم الأقمشة داوني بسعر 15 ريال.

امريكانا سوبر رول الفانيليا 6×60 جرام بسعر 15 ريال 2 حبة.

عروض 20 ريال من panda

تضم عروض الـ 20 ريال من هايبر بندة المشروبات والعصائر من أورجنال، وكذلك جل الغسيل المنظف بقوة، وكذلك بعض أنواع الشوكولاتة المفضلة للجميع.

2 حبة شوكولاتة مينيز جالاكسي 162.5 و182 جرام بسعر 20 ريال.

مشروب الفاكهة من اورجنال 18×250 مل بسعر 20 ريال.

اريال جل الغسيل 1.8 لتر بسعر 20 ريال.

نادك حليب طويل الأجل 4×1 لتر بسعر 20 ريال.

كلينكس مناديل للوجه 10×130 منديل بسعر 20 ريال.

كنتم مع أقوى تخفيضات الصيف من بنده السعودية، التي تضمم العديد من منتجات ولوازم المنزل من سلع غذائية ومنتجات تنظيف وتعقيم ونطهير، إلى جانب تخفيضات الأسماك الشهية وغيرها المتاحة للتسوق أون لاين من خلال موقع بنده الرسمي، تابعونا لمعرفة المزيد.

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