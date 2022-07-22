شوف ‎‎‎‎بسعر بـ121 ريال تقسيط جوال اوبو رينو 6 برو من مكتبة جرير ‎‎على 36 شهر أقوي عروض التقسيط

إليكم تقسيط مكتبة جرير على هاتف ‎‎‎‎اوبو رينو 6 برو بشروطه وأحكامه التي قدمتها المكتبة، تعتبر مكتبة جرير هي أكبر المكتبات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر جميع الأدوات المدرسية ومستلزماتنا والدفاتر والهواتف المحمولة وغيرها مما قد يحتاج إليه أي شخص، وحددت المكتبة بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العميل حتى يكون مستحقًا لعرض التقسيط وسنقوم بتقديم كل المعلومات الخاصة بذلك في سطور مقالنا التالية.

‎‎‎‎تقسيط مكتبة جرير على هاتف اوبو رينو 6 برو

عرض التقسيط من مكتبة جرير على هاتف أوبو رينو 6 برو يتم تقسيطه بقسط شهري يبدأ من 121 ريال سعودي.

والتقسيط مستمر لفترة تصل إلى ثلاث سنوات (36 شهر) بضمان يصل إلى سنتين (24 شهر).

الهاتف يتميز بلونه الأزرق الثلجي، وسعته التخزينية للذاكرة حوالي 256 جيجا بايت وعدد الرامات 8.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس للاتصالات وسعر الهاتف 2.599 ريال سعودي بدلًا من 2.999 ريال سعودي.

شروط الحصول على تقسيط مكتبة جرير

من أهم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العميل حتى يحصل على ما يحتاج إليه بتقسيط من مكتبة جرير كل مما يلي:-

قيمة ومبلغ المشتريات التي حصل عليها العميل من مكتبة جرير يجب أن تتعدى 1500 ريال سعودي.

في حالة أن العميل عاملًا في أحد قطاعات المملكة العربية السعودية فيجب ألا يقل راتبه الشهري عن 3500 ريال سعودي.

عمر العميل الذي يرغب في الحصول على التقسيط يجب ألا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

إذا كان عاملًا في قطاع المملكة الحكومي فيجب ألا تقل فترة عمله قبل التقديم للحصول على التقسيط عن ثلاثة أشهر وفي القطاع الخاص يجب ألا تقل عن سنة كاملة.

وفقًا لسياسة وتعليمات المكتبة وموافقتك عليها يمكنك استبدال واسترجاع المنتج والشروط موجودة على موقع المكتبة الرسمي قم بقراءته جيدًا.

عروض التقسيط تأتي كالآتي تبدأ من ستة أشهر وبعدها اثني عشر شهرًا وبعدها ثمانية عشر شهرًا وأخيرًا أربعة وعشرين شهر.

مزود الخدمة يتم بحصول العميل على هامش الربح الذي يصل إلى 1.85% من كل شهر.

مواصفات هاتف ابو رينو 6