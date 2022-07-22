نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت للالكترونيات بالسعودية أوفر عروض 10 و20 و30 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح عروض لولو هايبر ماركت للالكترونيات بالسعودية بأسعار خيالية لا تتعدى 30 ريال وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل 26 يوليو 2022، إذ يعرض لولو ماركت lulu hypermarket أقوى المشتريات بقيمة 10، 20، 25، 30 ريال فقط، وذلك ضمن موسم تخفيضات الصيف في المملكة السعودية؛ ولذلك بإمكانك تسوق احتياجاتك أون لاين من خلال موقع لولو هايبرماركت الرسمي أو من خلال زيارة أحد الفروع، وتضم التخفيضات بعض أنواع القطع الإلكترونية الأساسية من اكسسوارات الجوال وبنوك الطاقة، وذلك إلى جانب بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة سهلة التنقل، ووحدات الإضاءة كذلك مضرب البعوض وبعض أنواع البطاريات وغيرها، تصفح معنا أجدد العروض وتفاصيلها في التالي.

عروض لولو هايبر ماركت للالكترونيات بالسعودية

التصوير الفوتوغرافي وصناعة المحتوى المرئي من الصور ومقاطع الفيديو الصغيرة من أفضل المهارات بعصرنا الحالي، ولذلك يعرض لولو هايبر ماركت مجموعة من أنواع حوامل الهاتف الذكي، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة لتوفير جودة تصوير عالية، وميكروفون بجودة ممتازة ومخصص لتنقية الصوت من الأصوات الجانبية، لتحصل على جودة مميزة لتسجيل الفيديو.

أرخص عروض الالكترونيات

يونيفيرسال حامل الهاتف الذكي متنوع بسعر 15 ريال.

حامل جوال مزود بإضاءة ليد بسعر 30 ريال.

حلقة مضيئة من يونيفرسال بسعر 25 ريال.

قاتل البعوض من ايكون قابل للشحن بسعر 30 ريال.

ميزان يونيفرسال بسعر 20 ريال.

مكبر صوت يونيفرسال بسعر 20 ريال.

سماعة رأس يونيفرسال بسعر 20 ريال.

مكبر صوت يونيفرسال بسعر 20 ريال.

سماعة أذن نوع سي يونيفرسال بسعر 10 ريال.

لولو ماركت السعودية

تعتبر كابلات يو إس بي من أفضل القطع متعددة الاستخدامات، والتي تعمل على تسهيل نقل البيانات والمعلومات، وتشغيل أكثر من جهاز بآنٍ واحد، وكذلك بنوك الطاقة التي تعمل كشحن خارجي للهواتف الذكية يسهل حمله ونقله لأكثر من مكان، كما يوفر للمستهلك سماعات سلكية ولا سلكية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحاسوب وكذلك مكبرات الصوت المميزة التي تتمتع بجودة نقاء ووضوح عالية وممتازة.

عروض لولو

توتو سماعات أذن لايتنينج بسعر 30 ريال.

ليندز سماعات أذن حول الرقبة بلوتوث بسعر 30 ريال.

أوكي بنك الطاقة 7000 مللي أمبير بسعر 30 ريال.

حامل الهاتف للسيارة من ليندز بسعر 10 ريال.

سوار ذكي من ليندز بسعر 25 ريال.

توتو شاحن منزلي يو إس بي مزدوج + كابل نوع سي بسعر 30 ريال.

دات شاحن متنقل 20000 مللي أمبير بسعر 20 ريال.

راف كابل يو اس بس لايتنينج بسعر 30 ريال.

سمارت كابل شحن 3*1 بسعر 20 ريال.

جمعنا لكم أفضل عروض لولو وأهم المنتجات الإلكترونية المستهلكة بأقل الأسعار، ونوفر لمتابعينا كافة التفاصيل حول أقوى الفرص التوفيرية وعروض التوفير في السعودية، كما نعرض أهم المنتجات الكبيرة والصغيرة وأفضل متاجر السعودية التي تقدم خدمات التقسيط والشحن والتركيب للعملاء، تابعونا من خلال موقعنا لمعرفة المزيد.