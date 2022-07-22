نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات إلى يوم 26 يوليو الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده السعودية عروض وتخفيضات، حيث يفاجئنا هايبر بنده في المملكة العربية السعودية كل يوم بالجديد في عالم العروض والتخفيضات في أسعار الكثير من المنتجات، لا سيما المنتجات الغذائية، وعروض الألبان، والزيوت، وغيرها من منتجات الأكل والشراب، وسوف نتناول في الآتي من موضوعنا نبذه وافية عن أبرز العروض في هايبر بنده السعودية حتى يوم 26 يوليو الجاري. وإليكم التفاصيل.

بنده السعودية عروض وتخفيضات (عروض الصيف 10)

قبل يوم من الآن نشرت بنده السعودية عروضا وتخفيضات على منتج (آرلا) حليب عضوي كامل الدسم، عبوة 1لتر، وكذلك لتر حليب قليل الدسم، وذلك بسعر خرافي “10 ريال” للعبوة الواحدة. وذلك بدلا من سعر 13.15 ريال. وهذا العرض مستمر حتى 26 يوليو الجاري.

كما أعلنت بنده السعودية عروضها وتخفيضاتها على زيت الزيتون “نادك”، والعبوة (250مل) بسعر 10 ريال أيضا بدلاً من 14.95 ريالا سعوديا. وهذا المنتج أيضا متوفر بهذا السعر حتى يوم 26 يوليو أو حتى نفاذ الكمية.

عروض الصيف (15 ريال)

وهنا عرض على “السوبر رول أمريكانا فانيليا “، حيث تم عرض ال2 حبة بسعر 15 ريال سعودي. وذلك بدلا من 19.90 ريال.

وما زلنا في عروض ال 15 ريال، حيث عرض كيس بطاطس شيبسي ليز، وعرض ال 3 حبة ب 15 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال. وكذلك عرض “شوكولاته تورتينا ميني لوكر” عبوة 90 جرام، والعبوة الواحدة ب15 ريال بدلا من 24.95، لكن جوز الهند منه حصري لأعضاء بنده فقط.

سناكاتك المفضلة بمكان واحد.. أحصل عليها بـ15ريال فقط مع عروض الصيف من #بنده و #هايبربنده

يسري هذا العرض من ٢٠ يوليو الى ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ او حتى نفاد الكمية. pic.twitter.com/ODzJqYXfb0 — pandasaudi (@PandaSaudi) سناكاتك المفضلة بمكان واحد.. أحصل عليها بـ15ريال فقط مع عروض الصيف من #بنده و #هايبربنده

يسري هذا العرض من ٢٠ يوليو الى ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ او حتى نفاد الكمية. pic.twitter.com/ODzJqYXfb0 — pandasaudi (@PandaSaudi) July 20, 2022

عروض الصيف 20 ريال

وتحت لافتة ب 20 ريال فقط، قدمت بنده عروضها الساحرة، والقاسمة لظهر المنافسين، حيث عبوة عبوة حليب نادك كامل الدسم، والعبوة (4×1 لتر). وهي عبوة ترويجية بسعر عشرون ريالا فقط بدلا من 23.95، حتى يوم 26 يوليو أو نفاذ الكمية.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل من عروض الصيف، يقدم هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات في رف العصائر. حيث كرتون عصير يتكون من 18 عبوة عصير الفاكهة المنعش أورجينال بسعر عشرون ريالا فقط بدلا من 23.95 فقط. وهو متوفر حتى يوم 26 يوليو أو نفاذ الكمية.

وعلى شيكولاتة مينيز جلاكسي، وهي معشوقة السعوديات. قدم بنده هايبر ماركت عليها عرض ال20 ريالا، بدلا من 37.90 ريالا لعدد 2 حبة، حتى يوم 26 أو نفاذ الكمية.

وهذا وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يفاجئ هايبر بنده السعودية جميع العملاء، والأعضاء بالمزيد. وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد.