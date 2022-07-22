نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جدول سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة بأوامر ملكية للمستفيدين في المقال التالي
تزايدت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية عن جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد التعديلات الأخيرة والزيادة الإضافية في مرتب المعاشات بناء علي أوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويرغب الالاف من المستفيدين في معرفة قيمة المبلغ الإضافي الذي سوف يضاف الي رواتب حساب المواطن وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بجدول سلم الرواتب.
جدول سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة
جاءت الزيادة الأخيرة في سلم رواتب حساب المواطن نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وبالتالي يعمل خادم الحرمين الشريفين علي تيسير المعيشة علي متوسطي الدخل وتقديم الدعم المادي لهم خاصة وان هناك تأثر كبير جداً لدي الكثير من الاسر بسبب الأحوال العصبة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية والظروف الاقتصادية بسبب الازمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا.
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جدول كامل لـ سلم الرواتب حساب المواطن المواطن بعد التعديلات والزيادة الأخيرة ويحتوي الجدول علي عدد أفراد الاسرة والاستحقاق بالريال السعودي ويمكنك الاطلاع علي الصورة التالية لمعرفة جدول سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة.
سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة
- بالنسبة اذا كنت عدد الافراد 1 فان الاستحقاق الشهري يكون 1000 ريال سعودي.
- اذا كان عدد افراد الاسرة 2 يكون الاستحقاق الشهري بعد الزيادة 1285 ريال.
- اذا كان عدد افراد الاسرة 3 يكون الاستحقاق الشهري بعد الزيادة 1570 ريال.
- بالنسبة للأسرة المكونة من 4 افراد يكون الاستحقاق الشهري لها 1855 ريال.
- سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة للأسرة المكونة من 5 افراد يكون 2140 ريال.
- بعد الزيادة الملكية الأخيرة يكون سلم رواتب الضمان للأسرة المكونة من 6 افراد 2420 ريال.
- الاستحقاق الشهر بعد الزيادة للأسرة المكونة من 7 افراد 2710 ريال.
- سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة للأسرة المكونة من 8 افراد تكون 3000 ريال.
- جدول معاشات الضمان الاجتماعي يكون مبلغ الاستحقاق للأسرة المكونة من 9 افراد 3280 ريال.
- سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة لعدد افراد 10 نحو 3560 ريال.
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