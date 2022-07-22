اجمل اسماء البنات ١٤٤٤ عربية وأجنبية مميزة ومعانيها جديدة

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عمر شويل - جدة اجمل اسماء البنات ١٤٤٤ عربية ومعانيها وأجنبية مميزة جدًا وتحمل معاني راقية وأكثر تميزًا؛ حيث يُعد الاسم المميز غير التقليدية وذات المعنى الراقي في نفس الوقت من أكثر ما تبحث عنه كل أم لمولدتها الجديدة ، وذلك في حين علمها بأنها سوف تنجب مولودة بنت ؛ وفي الكثير من الأحيان تبحث الأمهات والآباء عن اسم نادر لمولودتها، ومن هنا ؛ سوف نتعرف من خلال هذا المقال على موقع ثقفني على بعض الأسماء النادرة للبنات اسماء جميلة ومميزة إسلامية وعربية وأجنبية ومعانيها والمزيد بالتفصيل.

اجمل اسماء البنات ١٤٤٤ ومعانيها

سوف نوضح لكم مجموعة من أروع و اجمل اسماء البنات النادرة والجديدة والمميزة سواء العربية أو الأجنبية مع الإشارة إلى معانيها:

ماذي : ويعني هذا الاسم العسل الأبيض

أزهار: وهو نبات جميل جدا ذو ألوان وزهر

رودين: ويعني هذا الاسم السحابة التي قد غطت الرسول – صلَّ الله عليه وسلم – في غار حراء

مياسين: ويطلق هذا الاسم على النجمة البعيدة

جهاد: وهو الجهاد في سبيل الله

أروى: هذا الاسم يُعني الفتاة الجميلة.

أريج: ويعني هذا الاسم الرائحة الطيبة

كرمة: وهو اسم يطلق على شجرة العنب.

غوى: ويعني هذا الاسم أمعن في الضلال.

بتول: ويعني هذا الاسم الفتاة الطاهرة والعذراء.

روفيدا: وهو يُشير إلى المكان الذي يتم فرد العجين به، وهو اسم أيضًا من أصل فارسي.

روان : الدليل والسفر وهو اسم من أصل فارسي.

رواني: ويعني هذا الاسم الفتاة حسنة الصوت

روند: وهذا الاسم يطلق على النبات ذات الورق العريض.

صمود: وهذا الاسم يعني الثبات

دارين: وهو يُشير إلى اسم منطقة في البحرين.

ديمة: وهو المطر الخفيف الخالي من البرق والرعد.

لورا: وهو اسم هضبة وهو اسم فارسي الأصل

رواء: وهذا يعني المنظر الحسن الجميل، وقد يعني الارتواء بالماء

ماسة: ويعني الماس ذو الأحجار الكريمة.

لمار: ويعني ماء الذهب

لمى : وهو اسمرار الشفاة

سوار : وهي حلية مستديرة الشكل تلبس في اليد

روبين : وهو اسم ياقوتة

ياره : وهو إسم فارسي الأصل ويعني القوة والقدرة.

ريماس : هو ماء الألماس.

ميرال: وهذا الاسم يطلق على الغزال الصغير.

ريتاج: وهو اسم يُطلق على باب الكعبة المشرفة.

دانة: وهو اسم اللؤلؤ الكبيرة.

ريفال : يُشير إلى الفتاة طويلة الشعر

لانا: وهذا الاسم يعني النخلة الصغيرة.

ألين : ويعني الليونة

كادي: وهو اسم نوع من أنواع الأزهار ذات المظهر والعطر المميز.

ديال: وهذا يعني العسل والشهد

ليساء: وهو يعني الفتاة صاحبة الخلق الحسن.

وانا: وهو اسم أجنبي الأصل ويعني هذا الاسم الإنسانة النبيلة واللامعة.

رنيم: وهو يعني الكثير من المعاني ومنهم الغناء الجميل والصوت الجميل.

ريمان: اسم مثنى مفرده ريم وهو الغزال الخالص البياض.

سديم: ويعني الضباب الرقيق الناعم

رهف: ويعني اللطافة والرقة

سجود: وهو اسم يأتي من السجود لله عز وجل.

أبرار: وهذا يعني الصادق والمطيع.

تسنيم : وهو اسم منبع ماء الجنة

مودة: وهو يعني الحب والألفة والود.

أسماء بنات اسلامية جميلة

يُفضل الكثير من الأشخاص أيضًا تسمية المولود بالاعتماد على أسماء اولاد أو بنات إسلامية نادرة وجميلة خصوصًا التي قد وردت في القرآن الكريم ، ولهذا سوف نوضح بعض أسماء البنات الإسلامية المميزة ومعانيها الراقية للغاية ذات الطابع الإيماني إلى حد كبير ، مثل:-

أشرقت: وهو وقت شروق الشمس من المشرق

تقوى: خوف الشخص من معصية الله

رغد: وهذا الاسم يعني الذي يعيش في رفاهية

رحمة: وهذا يعني الرحمة بالناس وعدم القسوة

أنهار: وهو مجرى الماء

بتول: ويعني هذا الفتاه العذراء

أثير: اسم يطلق على البريق الخاص بالسيف، وهو ربما يأتي من الإيثار.

أوركيد: يُشير إلى أنواع الزهور وهو نوع شديد الجمال سواء فيما يخص المظهر أو العبير.

أساليا: وهو اسم يطلق على الفتاة المرحة وهو يوناني الأصل.

خاشعة: اسم فاعل مؤنث وهو الخشوع لله عزّ وجل.

تالا: وهو اسم يطلق على النخل الصغير الحجم والطول.

راضية: وهو اسم يعني الرضا والإيمان بالقضاء والقدر دائمًا.

اسماء بنات مميزة سهلة وجميلة

التميز والأسماء النادرة والفريدة من نوعها هي أكثر ما يجذب الأمهات والآباء، ومن أروع واحلى أسماء البنات والفتيات المميزة النادرة والجميلة، التي تحمل معاني جميلة جدًا وراقية وهي أيضًا خفيفة على اللسان ويحبها الجميع ، ما يأتي:-

نورسين: وهو اسم من الأسماء العربية الجميلة وهذا الاسم يطلق على ضوء القمر.

ناردين: وهذا الاسم يطلق على النبات التي تستخدمه النساء في التزيين منذ القدم.

ندى: وهو يشير إلى قطرات الماء التي تأتي بعد الفجر.

نادين: وهو يعني الأمل والطاقة الايجابية

نازين: وهذا الاسم يعني الأشجار الطويلة ذات الفروع المتعددة.

نورا: وهذا الاسم يعني ضوء الشمس الذي يظهر وقت الغروب أو أي ضوء.

نغم: وهو الغناء بصوت راقي وعذب.

نمارق: ويطلق هذا الاسم على الوسائد التي يتكئ عليها المسلم في الجنة.

نيروز: وهو يعني الزهور المتفتحة الجميلة.

نيرين: وهو يعني حورية البحر

نداء: معنى هذا الاسم يأتي من رفع الصوت عند المناداة

روجيندا: ويعني هذا الشمس المشرقة.

رواء: ويعني هذا الفتاة جميلة الوجه

اورينا: ويعني شجرة الصنوبر

وجد: يعني الحزن، وربما يُشير إلى الحب الشديد

مايا: ويعني هذا الاسم عند اليونان الأم.

منة: هو الإحسان والهبة والعطية

سلسبيل: وهو اسم عين في الجنة ويعني أيضاً الماء العذب.

سدرة: وهو اسم شجرة النبق الموجودة في السماء السابعة، وهي تُعرف في الإسلام ويُطلق عليها (سدرة المنتهى).

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم بعض من اجمل اسماء البنات ١٤٤٤ عربية وأجنبية مميزة ومعانيها النادرة والحديثة بطبيعة الحال وهي اسماء تناسب جميع الاذواق والجمع بين الأسماء ذات الأضل العربي الأصيل وذات الأصول غير العربية أيضًا.