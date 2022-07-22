نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تخفيضات مجلة عروض بنده السعودية على المنظفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسرنا أن نختار لكم أقوى تخفيضات مجلة عروض بنده السعودية على المنظفات، والمنتجات الأخرى، والتي شملت على تخفيضات قوية جداً تساعد الأسرة السعودية على تحقيق أقصى إستفادة مادية من خلال الخصومات الكبيرة، وتوفير الوقت بسبب تواجد العديد من المنتجات تحت سقف واحد، وفي فروع تغطي معظم أرجاء المملكة العربية السعودية لتكون بنده هايبر ماركت السعودية من الأماكن المفضلة لدى المواطن السعودي عند التفكير في التسوق.

أقوى تخفيضات مجلة عروض بنده السعودية على المنظفات

أستهلت بنده هايبر ماركت المجلة الخاصة بها هذا الأسبوع بمجموعة من عروض الصيف ذات الأسعار الموحدة ب 10، و15، و20، و30 ريال، وأدرجت بنده في مجلتها الحديثة تحت عنوان الخيار الذكي بعض منتجات المنظفات من إنتاج بندة ذات الأسعار التنافسية التي تبدأ من 10 ريالات فقط مثل منعم الأقمشة حجم 2 لتر بسعر 10 بدلاً من 16.5 ريال، ومطهر، ومعقم، ومضاد للجراثيم حجم 500 مل بسعر 10 بدلاً من 18.75 ريال، وصحون بلاستيكية 50 حبة بسعر 10 بدلاً من 39.95 ريال.

تنزيلات كبيرة على مساحيق الغسيل

جائت أيضاً في مجلة بنده هايبر ماركت السعودية مجموعة كبيرة من العروض على مساحيق الغسيل من إنتاج شركات مختلفة مثل عرض على جل الغسيل من أريال بحجم 1.8 لتر بسعر 20 بدلاً من 28.95 ريال، وعرض أخر على مسحوق غسيل مركز من جينتو حجم 2.5 كيلو بسعر 25 بدلاً من 89.90 ريال للعبوتين.

ويوجد تخفيض أيضاً على كبسولات تايد أو أريال بسعر 20 بدلاً من 28.95 ريال للعبوة 10 كبسولات، وشامبو لغسيل العباية من تايد أو جل تايد 1.85 لتر بسعر 20 بدلاً من 26.95 ريال، وشامبو غسيل العباية السوداء من براود 2 لتر بسعر 25 بدلاً من 34.95 ريال، وجل الغسيل من برسيل 2.9 لتر أو أقراص غسيل عبوة 22 قرص بسعر 30 بدلاً من 44.95 ريال.

ومن العروض المميزة أيضاً من بنده السعودية مبيض كوينكس 3.78 لتر بسعر 10 بدلاً من 19 ريال، ومبيض الكلور من بروجيك 1.5 لتر بسعر 15 بدلاً من 31.90 ريال، ومنعم الأقمشة من نولين 2 لتر بسعر 15 بدلاً من 20.95 ريال، ومنعم الأقمشة من داوني مركز بأحجام متنوعة بسعر 20 بدلاً من 33.95 ريال، ومنعم الأقمشة المركز من كومفورت بسعر 25 بدلاً من 33.95 ريال.

خصومات مميزة على سائل غسيل الصحون

بسعر 15 ريال فقط سائل غسيل الصحون من بنده حجم 1.5 لتر بدلاً من 22.95 ريال، وسائل غسيل الصحون من جينتو حجم 1 لتر بسعر 15 ريال أيضاً بدلاً من 27.90 ريال للحبتين، وسائل غسيل الصحون من لوكس 750 مل بسعر 25 بدلاً من 38.85 للثلاث حبات.

ويوجد منظف مراحيض من هاربيك 500 مل أو 3 عبوات 50 جرام أو 35 جرام بسعر 10 بدلاً من 19.95 ريال، ومنظف المراحيض من كلوركس 709 مل بسعر 10 بدلاً من 18.95 ريال، ومنظف سوبر جل العملاق 1 كيلو بسعر 10 بدلاً من 12.50 ريال، ومنظف المراحيض من فلاش 3 عبوات سعة 1180 مل بسعر 15 بدلاً من 19.75 ريال، ومنظف أو ملمع موبي 300 أو 400 أو 600 مل بسعر 15 بدلاً من 21.90 ريال للقطعتين.

ومطهر جينتو 750 مل بسعر 20 بدلاً من 29.95 ريال، ومطهر ديتول مجموعة 1 لتر بسعر 40 بدلاً من 89.95 ريال، ومنظف متعدد الإستخدامات من مستر مصل 3 لتر بسعر 20 بدلاً من 29.95 ريال، ومطهر داك 3 لتر بسعر 30 بدلاً من 46.95 ريال، ومنظف متعدد الإستعمالات من ديتول 3 لتر بسعر 40 بدلاً من 63.50 ريال، ومطهر الأرضيات العجيب 3 لتر بسعر 10 بدلاً من 19.95 ريال.

تخفيضات مجلة عروض بنده على منتجات التغليف

كما يوجد العديد من التخفيضات المميزة على منتجات التغليف، والتعبئة من الورق، والبلاستيك، والألومونيوم مثل نايلون التغليف من سانيتا 100 قدم مربع بسعر 5 بدلاً من 7.95 ريال، وعرض على بعض منتجات أي بلاست بشراء أي قطعتين من القطع المشمولة في العرض بسعر 10 ريالات.