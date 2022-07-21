شوف لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات lulu hypermarket

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أقوى التخفيضات تجدها داخل لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع، حيث تعود عروض العشرة والعشرين ريال بقوة من جديد، يحتوي بروشور عروض لولو على مئات المنتجات من السلع الغذائية والتموينية بالإضافة إلى الإلكترونيات ولوازم المطبخ ومساحيق الغسيل والمنظفات وغير ذلك الكثير من العروض المتنوعة التي تجدها عند زيارتك لهايبر لولو، تسري العروض ابتداءً من يوم 20 يوليو حتى 26 يوليو. عروض لولو هايبر اشتري دجاجة من دجاج الوطنية المجمد وزن الحبة 600 جرام مقابل 10 ريالات فقط.

احصل على عبوة جبنة بوك كريم/ جبنة شيدر قابلة للدهن وزن الحبة نصف كيلو جرام، مقابل 15 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال. البندري أرز أصفر مزة بسمتي طويل الحبة وزن خمسة كيلو جرام بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 29.90 ريال، اشتريه ووفر 9.90 ريال.

وفر مع عروض لولو 9.75 ريال عند شراء صندوق طماطم سعودي، مقابل 5 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

مسحوق غسيل بونوكس 3 في 1 وزن 2.5 كيلو سعر الحبة 15 ريال بدلاً من 23.90 ريال. عروض لولو احصل على كيلو من سمك دنيس (سي بريم) مزارع سعر الكيلو 30 ريال بدلاً من 42.95 ريال سعودي.

عرض لمدة أربعة أيام على السمك البلطي احصل على 2 كيلو مقابل 15 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

سمك شعري صغير سعر الكيلو 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي. كيلو من سمك روهو بسعر 15 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

احصل على قطع لحم الضأن الأثيوبية وزن نصف كيلو بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 23.45 ريال.

لحم بقري محلي بالعظم سعر الكيلو 25 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي. لولو ماركت احصل على خصم بقيمة تسعة عشر ريالاً عند شراء 20 ريال بدلاً من 39 ريال.

مقلاة كهربائية يونيفرسال مع صلاقة بيض سعر الحبة 30 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

جهاز صانع الدونات أيكون بسعر 30 ريال بدلاً من 65 ريال بخصم نقدي 35 ريال سعودي. كاوية جافة يونيفرسال احصل عليها بخصم 14 ريال، حيث تعرض مقابل 30 ريال بدلاً من 44 ريال. طقم لمبات أيكون مجموعة ثلاث قطع 15/12 واط متنوعة، اشتريه مقابل 15 ريال بدلاً من 39 ريال.

مضخة مياه يونيفرسال قابلة للشحن متنوعة بسعر 25 ريال بدلاً من 39 ريال، بخصم نقدي 14 ريال سعودي. عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات lulu hypermarket - ثقفني

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