نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجمعة على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 70% تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، سوق العثيم يعد من ضمن الأسواق القوية والكبيرة التي تقوم بتقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات، حيث أن هذه الخصومات والعروض يتم تواجدها على العديد من السلع الغذائية والأجهزة والأدوات المنزلية وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغير ذلك من المنتجات التي يحتاج لها الكثير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن أسواق عبد الله العثيم تعتبر من ضمن الأسواق الحريصة للغاية في توفير أكبر وأقوى العروض والخصومات من أجل استفادة كل العملاء منها.
عروض العثيم السعودية
يكون هايبر العثيم من إحدى الأسواق التي تكون مستمرة في تقديم أكبر وأقوى الخصومات والعروض خلال الشهر الحالي، كما أن سوق العثيم يعتبر من أكبر الأسواق الناجحة المستمرة في أن تقدم الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة عن طريق توفير وتواجد الكثير من السلع التي تستهلكها كل الفئات أما أن يكونوا من الصغار أو الكبار، حتى تتواجد بالسعر الصغير الذي يكون مناسب مع كل الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- الملوخية المجمدة من النوع داري مقدار 400 جرام سعرها يكون 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- 75 جرام من الزيتون كوبوليفا الأسود بغير النوى يكون بسعر 4.25 بدلًا من 5.50 ريال سعودي.
- 550 جرام من اللبنة نوعها بريزيدن تكون بسعر 18.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- فيري بيري المجمد مقدار 350 جرام تكون بسعر 16.25 ريال سعودي.
- الجوافة المجمدة من داري مقدار كيلو جرام سعرها يكون 10.95 ريال سعودي.
- الخضار المجمد المشكل من النوع داري مقدار 400 جرام سعرها يكون 4.25 ريال سعودي.
- بلوبيري داري المجمد مقدار 350 جرام سعره يكون 16.25 ريال سعودي.
- مربى الفراولة من النوع حلواني مقدار كيلو جرام يكون سعرها 11.75 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الزبدة الغير مملحة من النوع نادك مقدار 100 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 11.50 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن الشرائح نادك للبرجر عدد اثنان حبة سعرها يكون 12.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.
- شبيهة الجبن موزاريلا داري بلوك مقدار 2.3 كيلوغرام بكون سعرها 66.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من دجاج التنمية الطازج يكون بسعر 15.95 ريال سعودي.
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