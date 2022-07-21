نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمس اسرع طريقة التخلص من البرص في المنزل في 3 دقائق مش هيرجع تاني ابدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية دخول فصل الصيف أصبح يتساءل الكثير من الناس عن كيفية التخلص من الحشرات المزعجة التي بدأت أن تنتشر في الكثير من المنازل، ومن أكثر الحشرات التي دائمًا ما تكون سبب في إزعاج الكثير من الناس هي الابراص، لذلك جئنا اليكم اليوم بعرض أفضل الطرق البسيطة الطبيعية التي يمكن من خلالها السيطرة على الابراص بكل سهولة وبدون تكاليف أو أي أضرار على الصحة، تابعونا الآن للتعرف على هذه الطرق.

افضل الطرق لمكافحة الابراص في المنزل

الابراص هي عبارة عن حشرة زاحفة سريعة الحركة، دائمًا ماتسير على الجدران والحوائط ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة، ولكن هناك بعض المواد التي إذا تم استخدامها في المنزل قد تكون سبب في طرد البرص والحشرات الأخرى بشكل نهائي وهي كلاتي:

استخدام القرفة والزنجبيل

القرفة والزنجبيل هذا الخليط له رائحة قوية، قد تكون هذه الرائحة مميزة وعطرية إذا تم تواجدها في المنزل ولكنها قد تؤدي إلى التأثيرسلبيًا على البرص فهو يكره هذه الرائحة وقد تسبب له رهبه وخوف من المكان فيتركه هاربًا ولا يعود مرة اخرى، ويفضل رش كمية مناسبة من الخليط على النوافذ أو الأبواب أو الفتحات التي تكون سبب في دخول الابراص.

رش المياه المثلجة

إذا كان يعاني الكثير من الناس عن عدم القدرة والسيطرة على البرص، فيمكن التحكم به وبكل سهولة إذا تم رش المياه المثلجة عليه، فهو يؤدي إلى توقف البرص في الحال وعدم القدرة على الحركة مما يمكن من ذلك أصحاب المنزل من وضع البرص في علبه والقاءة بعيدًا عن المنزل بدون إيذائه أو قتله.

استخدام أوراق الريحان والنعناع

هذه الأعشاب لها رائحة تهرب منها جميع الحشرات سواء الطائرة أو الزاحفة ومنها الابراص، لذلك يفضل زراعة هذه النباتات داخل شرفة المنزل أو وضع بعض الأوراق منها في أركان المنزل حتى يهرب منه الابراص التي قد تتواجد.