تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي بال عفريت

يعاني الكثير من ربات المنازل من الأتربة المتراكمة فوق الخشب والموبيليا والتي تجعلها تسعى لشراء المنظفات وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات ولكن توجد هناك الكثير من الطرق السهلة التي توفر الكثير من المجهود علاوة على أنها يمكن عملها في المنزل وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تنظيف الموبيليا والخشب بكل سهولة ويسر.

طريقة تلميع الخشب والموبيليا

نوجد العديد من الطرق الموفرة التي يمكن من خلالها تلميع خشب المنزل والموبيليا وسوف نشرح تلك الطريقة خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

قليل من ملح الليمون.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الخل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به الكمية المذكورة من بيكربونات الصوديوم.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

نقوم بإضافة الماء إلى تلك المكونات.

نقوم بإضافة نصف كوب من الخل إلى تلك المكونات.

نقوم بتقليب تلك المحتويات جيدًا مع بعضها البعض.

طريقة التنظيف

نقوم بمسح الاثاث جيدًا من الأتربة الموجودة عليه بقماشة قديمة.

نقوم برش تلك المكونات على الأثاث وجميع أركانه.

نقوم بإحضار قماشة من القطن ونقوم بمسح الخشب جيدًا.

نجد أن الخشب يعود جديد كما كان حيث تتفاعل تلك المكونات مع البقع الموجودة على الخشب والموبيليا وتعود جديدة كما كانت.

أهمية ملح الليمون

يعتبر ملح الليمون من المكونات الرئيسية التي تدخل ضمن أهم المنظفات وسوف نشرح أهميته خلال تلك السطور