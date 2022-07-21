نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات الصيف المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات الصيف المذهلة، يتوفر هاير مكيف جداري 22000 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اوكا بارد بسعر 3199 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات الصيف المذهلة.

عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات

يتوفر الزامل إنوفاشن مكيف جداري 18000 وحدة حار بارد بسعر 2919 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 14%، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 140 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال، يتوفر ضمن خصومات الصيف جنرال مكيف جداري 19600 وحدة بارد بسعر 3999 ريال بدلاً من 5049 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال.

خصومات الصيف اكسترا الكبرى

يتوفر فيليبس مكنسة كهربائية 2000 وات سعة الغبار 1.5 لتر باللون الأزرق بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات الصيف لشهر يوليو هوفر بلاتينيوم مكنسة تنظيف السجاد الذكية مع نظام التجفيف الاتوماتيكي بسعر 1499 ريال بدلاً من 2069 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي غسالة صحون 9 برامج باللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 25%، ضمن عروض شهر يوليو اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ و سداد قسط 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية ويرلبول غسالة صحون 10 برامج 14 مكان تخزين ستيل بسعر 3819 ريال بدلاً من 4489 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 183 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة سمارت تي في وضوح عالي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 31%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو تلفزيون أندرويد 65 بوصة فائق الوضوح بتقنية يو إتش دي توفر وضوحاً مذهلاً للصور والألوان، بسعر 2399 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 46% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات الصيف.