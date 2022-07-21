شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% وحتي نهاية يوليو تسوق بسرعة مهرجان الصيف

عروض العثيم الأسبوعية سوق العثيم يكون من ضمن السلاسل التجارية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يكون متوافر فيه العديد من الأقسام من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات الزبائن التي يحتاجون لها ويريدونها، ومن ضمن تلك الأقسام والأصناف هي، الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات المنزلية ومنتجات الأطفال والسلع الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية وكل الاحتياجات التي يرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية.

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عروض العثيم اليوم

يكون هايبر العثيم من إحدى الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تعمل على تقديم العديد من الخصومات والعروض المذهلة والقوية بالصورة الكبيرة والتي تكون مستمرة طوال العام والتي يتواجد منها السلع الغذائية والغير غذائية ومنها، المنتجات التي تخص العناية الشخصية والمأكولات والمنظفات والأسماك والمجمدات وكل ما يتوفر في السوق، كما أن السوق يعد من أنجح الأسواق الشهيرة والكبيرة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بمنح وتقديم أكبر الخصومات والعروض المذهلة التي يريدها كل فرد.

خصومات العثيم الأسبوعية

1.5 لتر من زيت نور دوار الشمس يكون بسعر 18.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

10 * 1100 جرام من الدجاج المجمد نوعه دو يكون بسعر 179.95 بدلًا من 207 ريال سعودي.

المياه من النوع نوفا مقدار 24 * 0.55 لتر يكون بسعر 9.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.

7 كيلو جرام من صابون المركز من النوع تايد يكون بسعر 49.95 بدلًا من 97.95 ريال سعودي.

400 جرام من الملوخية المجمدة من النوع داري يكون سعرها 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.

اللبنة التركية من النوع داري مقدار 700 جرام سعرها يكون 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم