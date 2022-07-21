نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة لمدة ثلاثة أيام فقط othaim mall offers في المقال التالي

لمدة ثلاثة أيام فقط انطلقت عروض العثيم الجديدة والتي تستمر من يوم الأربعاء 20 يوليو حتى الثلاثاء 26 يوليو، تتنوع المنتجات المعروضة في بروشور العروض لهذه الأيام السبعة حيث يمكنك إيجاد بعض الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية الطازجة والمجمدة، كذلك توجد أنواع من الخضر والفاكهة المحلية والمستوردة، الأكلات المعلبة سرعة التحضير مثل النودلز، التونة وغيرها الكثير من الأغذية المعلبة، تجد أيضاً أنواع مختلفة من التسالي والمكسرات والتوابل، ومستلزمات العناية بالشعر والجسم للكبار والأطفال، وعلامات تجارية مختلفة من حفائض الأطفال والشامبوهات وغيرها، وفيما يلي بعض من عروض مول العثيم للإطلاع عليها من خلال موقعنا. عروض العثيم احصل على كيس من أرز بسمتي مزة هندي أبو كاس وزن خمسة كيلو جرامات، سعر الكيس الواحد 29.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال، يمكنك استخدامه في طهي وجبة الكبسة السعودية اللذيذة والاستمتاع بالطعم الرائع للوجبة، يمكن لكل عميل شراء ثلاث أكياس فقط ضمن العروض، إذا رغبت في شراء المزيد يتم احتساب الكمية الزائدة بالسعر العادي. زيت نور دوار الشمس سعة لتر ونصف احصل على العبوة مقابل 18.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

احصل على كرتون من دجاج دو المجمد يحتوي على عشر حبات وزن الحبة 1100 جرام، مقابل 179.95 ريال بدلاً من 207 ريال، يسمح لكل عميل بشراء كرتون واحد.



سعر الربطة من كليجا بلفيتا نخالة 8 × 62 جرام فقط 9.95 ريال بدلاً من 12.25 ريال سعودي.

زيت زيتون زيتوني زجاج عبوة 500 مل سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال. العثيم مول فول سوداني بست مالح 24 × 11 جرام سعر الربطة 12.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

أولكر بسكريم اكسترا سعر العلبة 10.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

شامبو عباية برسيل منعش عبو لترين بالإضافة إلى لترين مجاناً بسعر 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

حفائظ بيبي جوي عملاق كبير جدا 52 حبة مقابل 54.95 ريال للحبة بدلاً من 59.95 ريال.

جل برسيل للغسالات لافندار 2.9 لتر سعر الحبة 32.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال. أسواق العثيم شامبو بانتين 400 مل سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

عرض على جوال تكنو بوب 5 لايت مقابل 374 ريال سعودي. حفائظ بامبرز كلوت الليلية احصل على حبتان مقابل 99.95 ريال بدلاً من 174 ريال.



عرض على شامبو هيربال زيت الأرغان 400 مل مقابل 13.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة لمدة ثلاثة أيام فقط othaim mall offers - ثقفني

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