شوف عروض هايبر بنده اليوم أقوى الخصومات panda offers

باقة متجددة من أقوى العروض تجدها ضمن عروض هايبر بنده اليوم، على مدار أسبوع كامل يمكنكم التسوق بأقل الأسعار من فروع بنده المتعددة، وبمناسبة أسبوع الأسماك في هايبر بنده يمكنكم الحصول على خصم بنسبة 40% على مجموعة متميزة من أشهى المأكولات البحرية المختارة بعناية، حيث يسري هذا العرض على الأسماك بدءاً من يوم الأربعاء 21 ذوي الحجة إلى يوم السبت 24 ذو الحجة.

عروض هايبر بنده

احصل على نصف كيلو من جبنة قشقوان بقري عادي/ قليل الدسم مجدو مقابل 25 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

اشتري نصف كيلو من جبنة فيتا غنم فالبريسو مقابل 30 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

وفر مع عرض بنده على صدر حبش مدخن فاخر سنيورة، سعر ال500 جرام 45 ريال سعودي فقط بدلاً من 124.95 ريال.

قهوة تركية سوداء وزن 250 جرام مقابل 10 ريالات.

احصل على 250 جرام من الجوز الأمريكي مقابل 15 ريال.

فستق محمص (مملح/ غير مملح) بسعر 20 ريال للربع كيلو.

عروض بنده اليوم

احصل على أنواع مختلفة من قطعيات اللحوم المستوردة بأسعار تنافسية من هايبر بنده.

اشتري كيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي مقابل 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كيلو من المفروم البقري البرازيلي بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

فخذ خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

قطع عجل بالعظم وزن نصف كيلو بسعر 20 ريال بدلاً من 53.95 ريال.

كتف خروف روماني سعر النصف كيلو 30 ريال بدلاً من 70.95 ريال سعودي.

عروض بنده

احصل على طبق من سيقان دجاج اليوم وزن 900 جرام مقابل 20 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

وفر مع بنده واشتري دجاج التنمية الطازج وزن الحبة كيلو جرام، سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 20.5 ريال.

دجاجة متبلة حراق/ تندور التنمية وزن 600 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

روبيان مزرعة 50/60 سعر الكيلو 30 ريال بدلاً من 40.95 ريال.

بلطي بحري وزن كيلو بسعر 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال.