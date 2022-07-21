نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض و خصومات العثيم تخفيضات تصل الي 70% لنهاية يوليو تسوق الااااااان في المقال التالي
يتزايد البحث هذه الفترة عن عروض العثيم السعودية، وذلك لما تقدمه الشركة من عروض متميزة على كل ما تقوم بعرضه هذه الشركة المتألقة داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك على كافة السلع والمنتجات بأسعار تناسب جميع الفئات بالمملكة، وجودة منتج تتناسب مع أذواق جميع العملاء الذين يبحثون عن أفضل العروض والخصومات الكبيرة في الأسواق التجارية داخل السعودية، ومن هنا نحرص على تقديم هذه الخصومات حتى يستفيد منها كل عميل.
عروض العثيم السعودية
يعد هايبر عبد الله العثيم من أكبر الهايبرات والأسواق في السعودية والبلدان العربية، وقد اشتهر بكثرة عروضه على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، بخصم كبير للعملاء وهو ما جعله يحظى باهتمام بالغ من قبل المواطنين للاستفادة من هذه العروض.
تنزيلات العثيم على السلع الغذائية تصل الي 70%:
تعد السلع الغذائية ذات النصيب الأكبر في أسواق العثيم من حيث التخفيضات والخصومات التي لن تجدها في الأسواق بالمملكة، ومن أفضل هذه التخفيضات ما يلي:
- أقوى عروض العثيم على لانشون اللحيمي مقدار 250 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم على ريتش صدور اللحيمي رومي مقدار 250 جرام بسعر خيالي 42.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم على جبنة براميلي بالفلفل أو سادة سعر مقدار 250 جرام بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- ديك فريكو فلمنك مقدار 250 جرام بسعر لا يقاوم 34.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم على الرنجة السوبر مقدار 250 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- زبدة نيوزيلاندي من روتانا بسعر مناسب 139.95 ريال سعودي بدلًا من 169.95 ريال سعودي.
- لحم ضاني بسعر مميز يصل إلى 189.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم على رقبة كتف ضاني بسعر وهمي يصل إلى 184.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.
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