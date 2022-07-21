3 أجهزة كهربائية سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء الي 700 جنيه حتي لو اغلقتهم اعرفهم قبل فوات الاوان

يعاني جميع الأشخاص من ارتفاع فاتورة الكهرباء وخاصة بعد وجود العداد الكهربائي، حيث يدفع معظم الأشخاص مبالغ كبيرة كل شهر من الكهرباء، وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ لمعظم الأجهزة الكهربائية التي توجد في المنزل، حيث أن الكثير من هذه الأجهزة يسبب استهلاك الكهرباء، دون أن يعلم معظم الأفراد أن هذه الأجهزة تسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الاجهزة الكهربائية التي تسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء وأهم النصائح والإرشادات لتقليل استهلاك الكهرباء.

أجهزة في المنزل تسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء

سوف نوضح لكم أهم الأجهزة التي توجد في المنزل والتي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى 700جنية وأكثر، ولذلك نعرض لكم هذه الاجهزة حتي يقوم الأشخاص بترشيد استهلاكها.

غلاية المياه الكهربائية: هذا الجهاز الذي لا يتعدى ثمن ٢٠٠ جنية يمكنه أن يجعلكم تدفعوا فاتورة كهرباء بأضعاف ثمنه وذلك عند ترك الفيشة في الكهرباء بعد الاستخدام حيث يستهلك هذا المزيد من الكهرباء، تركها فارغه بعد استخدامها يسحب المزيد من الكهرباء فلابد من ترك القليل من الماء بها.

الخلاط الكهربائي: يعد من أكثر الأجهزة في المنزل، ولكنه عندما يتم ترك الفيشة في الكهرباء دون استخدام الخلاط، فذلك يسبب سحب المزيد من الكهرباء، ولذلك لأبد من عد م وضع الفيشة في الكهرباء إلا عند الاستخدام.

مكيف الهواء: والذي أصبح يوجد في أغلب المنازل اليوم في ظل هذا الجو الحار، ولكن تشغيله لفترات طويلة في المنزل يسبب ارتفاع الكهرباء فلابد من الاكتفاء بتشغيله بفترة مم الوقت والاحتفاظ بعد ذلك برطوبة الغرفة.

نصائح عامة لتوفير الكهرباء

وبعد وضحنا لكم أهم الأجهزة التي تستهلك الكهرباء إليكم بعض النصائح والإرشادات التي تساعد على ترشيد استخدام الكهرباء موضحه كالتالي.