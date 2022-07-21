نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير لمس طرد البرص من المنزل في 3 دقائق هيهرب من بيتك ومش هيرجع تاني في المقال التالي
تواجد الحشرات في المنزل من أكثر الأشياء المزعجة جدًا لأفراد الأسرة وخاصتًا لربة المنزل، ومن أهم الحشرات الضارة هو البرص فهو من الحشرات الزاحفة سريعة الحركة بشكل كبير، ويسبب الكثير من الأضرار الصحية، ويصعب التخلص منه أو قتله بسهولة وذلك لهروبه بسرعه من المكان، ويتكاثر الابراص بشكل سريع وهو ما يقلق الكثير من الناس، ويفضل بدلًا من استخدام المبيدات التي قد لا تؤدي إلى حدوث نتيجة سريعة والتي أيضًا تضر بالصحة عند استنشاق رائحتها الخطيرة، يمكنكم الان القيام باستخدام بعض المواد الطبيعية الآمنة التي تساعد في هروب البرص من المكان تمامًا والتخلص منه، ولذلك تابعو معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل.
أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الابراص
سوف نعرض لكم أفضل الطرق التي لها فاعلية أكيدة وسريعة في التخلص من البرص في المنزل وهي كلاتي:
- يتم وضع قطعة قماش ويفضل أن تكون ذات مسام واسعة، ويتم وضع بها كمية كبيرة من عشب الشيح، ويتم وضعها أما ع مداخل النوافذ، أو في الأركان، فهو له القدرة على منح الخوف والرعب البرص والهروب بسرعة من المكان دون رجوع مرة أخرى.
- قشر البيض النيء، إذا تم وضع بعض قشور البيض في الأركان أو على النوافذ، أو بالقرب من الفتحات في المنزل فسوف يساعد في هروب البرص من المكان فاه رائحة لا يحبها البرص وينفر منها.
- يمكن عمل معجون مميز من التبغ والقهوة، ووضع هذا الخليط بالقرب من النوافذ والأبواب والفتحات التي يمكن أن يدخل منها البرص، ويتم وضعه أيضًا في الأركان التي يقترب منها البرص أثناء سيره على الجدران.
- خليط مميز من الشطة الحارة، مع إضافة كمية مناسبة من الثوم المفروم في أركان المنزل وهذا الخليط له رائحة نفاذة تقضي على البرص من المكان ويفر هاربًا من المنزل تمامًا.
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