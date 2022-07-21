نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصم 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مجموعة محلات بندة ماركت السعودية، والتي تعد من أكبر وأهم محلات البيع بالتجزئة بسعر الجملة في الوطن العربي أجمع، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أقوى العروض الحصرية على أسعار جميع السلع والمنتجات بأسعار تبدأ من ١٠ ريال سعودي، ولا تزيد عن ٢٠ ريال سعودي، ولمعرفة تفاصيل كل هذه العروض تابعوانا عبر مقالات موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل……

عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكميات

توفر مجموعة محلات بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: كوكيز البراونيز بالشكولاتة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مينيز تشيز كيك بالفراولة في أي وقت، وخصومات أخرى منهم على أسعار قراميش شابورة الأصلية، وخصومات أخرى على أسعار كرواسون سفن دايز بحشوة كريمة الشكولاتة، وخصم آخر على سعر كرواسون سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو، وتنزيل آخر على سعر الجبنة الكريمية، وخصم آخر على سعر كيكة الهيل، وعلى سعر خبز البريوش من سويترز، وتخفيض آخر على سعر فطيرة فوشيه.

عروض بنده اليوم من عروض بنده الأسبوعية

تتوفر مجموعة أخرى من العروض اليوم فقط بفروع بندة ماركت في المملكة العربية، ومنها: خصم خاص على سعر خبز البرجر الأبيض بالسمسم من يومي، وخصومات أخرى منهم على أسعار فطيرة فوشيه السادة، وشرائح خبز النخالة من هيرفي، كما لديهم خصم على سعر بقسماط الخبز الطازج من فوشيه، وخصومات أخرى على أسعار الخبز الابيض من لوزين.

خصومات خاصة من بندة السعودية Panda Ksa

توجد في فروع بندة السعودية خصومات خاصة على أسعار: الكنافة بالقشطة، وزود ساندوتش الجبنة السائلة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار زود خبز التورتيلا الابيض الكبير، وخصم آخر على سعر التورتيلا النصفين بالحجم الوسط، وخصم آخر على سعر ميني كرواسون بالزبدة ١٠حبات، وتنزيلات أخرى على أسعار زود شابورة دقيق القمح بالسمسم وحبة البركة أصابع.

كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الهيل العربي الاصلي، وعرض آخر على سعر الفاصوليا البيضاء الصغيرة، والكمون المطحون، وغيرهم.