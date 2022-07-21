انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للمهندسين بمرتبات تصل إلي 8000 جنيه : التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس مبيعات
اسم الشركة ديسكي للاثاث المكتبى
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 3500 – 6000 جنيه مصري
مهندس إنتاج (مجال تصنيع مواسير PVC و ppr)
اسم الشركة الشركة الخليجية للتصنيع
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 29 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مهندس مكتب فني (أثاث خشبي ومعدني)
اسم الشركة برو أس
مقر العمل القاهرة الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 6-10 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – درجة أولى
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 6000 – 8000 جنيه مصري