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التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للمهندسين بمرتبات تصل إلي 8000 جنيه : التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس مبيعات

اسم الشركة ديسكي للاثاث المكتبى
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 3500 – 6000 جنيه مصري

 

مهندس إنتاج (مجال تصنيع مواسير PVC و ppr)

اسم الشركة الشركة الخليجية للتصنيع
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1

متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-‎4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 29 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مهندس مكتب فني (أثاث خشبي ومعدني)

اسم الشركة برو أس
مقر العمل القاهرة الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 6-‎10 سنوات خبرة
رخصة القيادة يشترط – درجة أولى
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 6000 – 8000 جنيه مصري

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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