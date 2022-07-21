انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للمهندسين بمرتبات تصل إلي 8000 جنيه : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس مبيعات

اسم الشركة ديسكي للاثاث المكتبى

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 22 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 3500 – 6000 جنيه مصري

مهندس إنتاج (مجال تصنيع مواسير PVC و ppr)

اسم الشركة الشركة الخليجية للتصنيع

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

العمالة المطلوبة 1

متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎4 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 25 – 29 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مهندس مكتب فني (أثاث خشبي ومعدني)

اسم الشركة برو أس

مقر العمل القاهرة الجديدة – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 6-‎10 سنوات خبرة

رخصة القيادة يشترط – درجة أولى

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 23 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 6000 – 8000 جنيه مصري